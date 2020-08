Gijón prohíbe utilizar los pabellones a los clubes sin protocolo anticovid

El Ayuntamiento de Gijón remitió ayer a los clubes de la ciudad que están realizando entrenamientos en instalaciones municipales su decisión de "suspender los entrenamientos solicitados por cada club hasta que se tenga un protocolo aprobado por el Consejo Superior de Deportes o bien por la Dirección General de Deportes, esto incluye cualquier tipo de actividad en instalaciones deportivas municipales dependientes del Ayuntamiento de Gijón", según recoge la nota enviada a los clubes.

Los clubes más afectados, aunque no los únicos, son el Liberbank Gijón de balonmano y el Telecable Gijón de hockey patines. Ambos ya están realizando la pretemporada y preparando su participación en la Copa de la Reina de sus respectivos deportes. Incluso el Liberbank Gijón no podrá disputar el partido amistoso previsto hoy -20 horas en el Palacio de los Deportes ante el Cleba León- a no ser que consiga el protocolo a lo largo de la mañana. El Liberbank Gijón aguardará hasta las 14 horas antes de decidir la suspensión del encuentro confiando que antes de esa hora la Consejería de Sanidad apruebe el protocolo enviado por la Federación de Balonmano. Las gijonesas no descartan incluso desplazarse a León para jugar el partido allí.

Además de los mencionados clubes, no podrán seguir entrenando el Balonmano Gijón, que lo estaba haciendo en el pabellón de La Tejerona, así como el club de tenis de mesa y el Astures de bádminton. De no solucionarse el tema en los próximos días, el Finetwork Gijón de balonmano, que iba a comenzar la pretemporada el próximo lunes, tampoco podrá hacerlo.

La decisión municipal se toma de acuerdo a la resolución de la Consejería de Salud del Principado de Asturias del pasado 19 de junio, en la que se condiciona el desarrollo de la práctica deportiva de cualquier tipo a "los protocolos avalados por el Consejo Superior de Deportes o, en su defecto, por el elaborado por la federación asturiana correspondiente y aprobado por la Dirección General de Deportes previo visado de la Consejería de Salud".

En la mencionada resolución se señala de manera clara que "dicho protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la página web de cada federación deportiva", cosa que no sucede en las de balonmano y patinaje, y que afecta directamente a Liberbank Gijón, Balonmano Gijón, Finetwork y Telecable Gijón.

El Ayuntamiento permitió los entrenamientos de ayer debido a la premura del aviso, pero ya no los de hoy hasta que los clubes cuenten con el debido protocolo.

Los clubes, por su parte, se encuentran con una situación de la que no son directamente responsables ya que el protocolo debe de ser remitido por sus respectivas federaciones, bien la nacional o la territorial, y aprobada por la Consejería de Sanidad, y poco más pueden hacer que presionar a estos organismos para que tomen las resoluciones en el menor tiempo posible.

En una pretemporada tan corta como la que tanto Liberbank como Telecable tienen antes de afrontar la disputa de un título como es el de la Copa de la Reina, la pérdida de cualquier sesión de entrenamiento supone un hándicap importante sobre todo si sus directos rivales en esta competición están ejercitándose con normalidad porque en sus respectivas comunidades sí se ha realizado el protocolo en tiempo y forma.