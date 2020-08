Jornada perfecta

Por fin el sol y el buen tiempo acompañaron a los 128 jugadores que participaron en la tercera jornada del XXVI Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank, entre los que se encontraban un buen número con hándicap bajo y por tanto con opciones de conseguir buenos resultados. Pero la primera sorpresa del día la dio un equipo de jugadores de Las Caldas: Gonzalo Alfaro Vázquez y Ricardo Martínez García. Ambos firmaron la mejor tarjeta del día calificada con matrícula de honor y que optan al primer puesto de segunda categoría.

Los jugadores que salieron con el cartel de favoritos cumplieron con el campo, pero no de cara a la clasificación del torneo. José Carlos Valdés y Enrique Remis indicaban que "es un día para olvidar, la peor actuación en el torneo que ganamos una vez y quedamos segundos en otra, ambas de primera categoría. No puedo ni decir los puntos, pero así todo, ganamos una apuesta a otros amigos que todavía lo hicieron peor. No tenemos disculpa".

Rafael Joglar y Alberto Vigil, por su parte, no daban crédito: "No jugamos bien, ni mal. Ni lo uno, ni lo otro. Fallamos golpes tontos de approach, que por querer apurar te quedas corto y después el efecto contrario con el putt. La mayoría de banderas estaban colocadas cortas y no pudimos con ellas".

Gerardo Vallina y Valentín Casquero cumplían con el campo pero se mostraban decepcionados tras la partida. "El campo genial, muy bien. El día excepcional y del juego no puedo decir nada, no se me ocurre nada, no sé que nos pasó", manifestó Vallina después de comprobar su recorrido.

Los hermanos Pelayo y Alejandro Sol Fernández tampoco tuvieron su día de cara a los puestos de honor o Sub-18. "Bien por la primera parte con una más del campo, pero nos liamos en la segunda en el juego corto y el putt. Tampoco nada que hacer con la moto o el coche, ni cerca la dejamos", dijo Pelayo con sinceridad.

Por su parte, las cadetes Inés Fernández Alonso y Aida Núñez García, no jugaron mal pero les faltó ese "plus" que te da el resultado. "No cogimos greenes y no pateamos bien y así poco a poco fuimos perdiendo opciones", aseguraron.

Diego Pérez Y Dover González se resignaban después de hacer los dos "out" en el primer hoyo de La Llorea y otro más de segundo golpe en el dos. "En el tee del hoyo dos ya teníamos dos rayas. No tiramos mucho para birdie. En un hoyo con la bola de uno en green a 5 metros del hoyo, solo conseguimos un birdie. Lo mejor fue el campo y lo bien que están los greenes", comentaban ambos, que además tenían que pagar las cervezas a sus amigos David y Diego que jugaban en otro partido y tenían mejor resultado. David Castro y Diego Rubio cumplieron con el campo. "No jugamos ni bien ni mal, ni grandes aciertos ni grandes desastres. Fallamos desde el tee y no metíamos los putt. Unos pocos fallos que castigan el resultado", destacó Rubio,

Por su parte, Tomás Pérez Baragaño y Alicio Rodríguez, jugaron bien, pero no lo suficiente. "Fuimos irregulares, fallamos las salidas y de tee a green no funcionó. Hay días de si y otros de no. Hicimos cinco birdies y los perdimos con bogeys", indicó Tomás, que destacó el estado del campo y de los greenes.

El mejor resultado del día en primera categoría lo protagonizaron Pablo González González y Mario Álvarez Camporro, profesor de Educación física y alumno que empezará 3º de la ESO respectivamente del Colegio Palacio de Granda y que consiguieron un notable alto en su recorrido. "Este curso creamos en el colegio un equipo de golf y debido a la situación sanitaria es la primera vez que jugamos juntos. Puntuamos en todos los hoyos, fuimos muy regulares", relató el profesor, orgulloso del juego de su alumno.

Todos los días del torneo hay una importante participación de jugadores de otras comunidades, como el caso de Luis García-Conde Urquijo y Javier Larrinaga de Luis, madrileños y veraneantes en Ribadesella que juegan habitualmente en La Rasa de Berbes, formando parte del equipo de local en los desafíos de otros conjuntos asturianos de verano. "No hicimos un resultado para ganar pero estamos muy contentos con los compañeros que nos tocó jugar, José Carlos Valdés y Enrique Remis, son geniales", comentó García-Conde. En cuanto al juego, se repartían las culpas de uno a otro, olvidando un magnífico golpe de García-Conde en el hoyo 16, que con una "madera tres" dejó la bola a menos de 50 centímetros de hacer "hoyo en uno" y ganar el coche, un Nissan Juke G 86 kw (117 CV) 6 M/T Acenta. "Es verdad, fue una sensación agridulce, no hice hoyo en uno pero Javier metió el putt y conseguimos un birdie. Llevamos un montón de años jugando el torneo y el año que viene repetimos, además La Llorea es el mejor campo de Asturias, sin ninguna duda", aseguró García Conde.

Los premios especiales de los "hoyos en uno" en el 8 y 16 de La Llorea, de una moto Kymco People S 125 cc, de Kymco Motorbox Gijón, y de un coche Nissan JUKE G 86 kw (117 CV) 6 M/T Acenta, de Nissan Cyasa siguen sin tener afortunado no conseguir nadie la hazaña en las tres jornadas celebradas. Hoy lo intentarán de nuevo los 176 jugadores que participan en la cuarta jornada del torneo. La XXVI edición del torneo de LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Liberbank, finaliza hoy con la cuarta jornada y la entrega de premios a las 20:30, que será única y exclusivamente para los ganadores de cada categoría, quedando suspendido el sorteo de premios debido al covid-19.