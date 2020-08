El Avilés, de nuevo entre los clubes que adeudan dinero a sus jugadores

Un verano más, el Avilés está entre los clubes españoles denunciados ante la Asociación Española de Futbolistas por adeudar mensualidades a los jugadores de la pasada temporada. En el caso del conjunto avilesino, el centrocampista canario Enrique Castaño ha sido uno de los que presentó su reclamación. Según el futbolista, el club le adeuda dos mensualidades y 20 días, así como varias primas. Diego Baeza, el gestor del club, se plantea presentar alegaciones a esta denuncia. "Si no prospera, pagaremos porque es lo marca la ley", señala.

El conflicto entre Castaño y Baeza viene de lejos. Sus versiones difieren. Según el futbolista canario, una vez finalizada la temporada por el coronavirus, Baeza ofreció un acuerdo a toda la plantilla para cobrar las cantidades pendientes. Castaño cuenta que lo rechazó porque no se ajustaba a sus intereses. "Quería llegar a un acuerdo, pero no me cogían el teléfono. En ningún momento dije que quisiera cobrarlo todo. Solo quería llegar a un acuerdo", apunta el futbolista, que puso la denuncia ante la AFE el pasado 29 de mayo. "Para que vieran que no había mala fe, les avisé incluso unos días antes de que terminara el plazo", añade Castaño.

Diego Baeza, el gesto del Avilés, cuenta otra versión. Según el hombre de negocios gijonés, una vez que finalizó la temporada, ofreció un acuerdo a todos los jugadores. Ese acuerdo consistió en ofrecer saldar todas las deudas más cobrar una mensualidad adicional, tanto a los jugadores que fueran a seguir como a los que no. "Todos estuvieron de acuerdo, pero a falta de diez días, Castaño nos dijo que quería todo el dinero. El fallo fue mío porque no les hice firmar nada", explica. El gestor del Avilés ya figura como administrador único Norte Proyectos Deportivos Mallorquines, la empresa a la que José María Tejero cedió a su vez la potestad de la primera plantilla el pasado verano.

Precisamente, José María Tejero valoró ayer la situación en la que ahora se encuentra el Avilés. El máximo accionista está tranquilo. "La deuda es de Norte Proyectos. Aunque ahora esté Baeza, el contrato sigue siendo el mismo", apunta. "No creo que tengan problemas para resolver el problema a corto plazo. Aunque se me escapa la razón por la que se ven en esta situación, estoy tranquilo", afirma José María Tejero.

A la espera de que se resuelva el conflicto entre Castaño y Diego Baeza, el Avilés sigue planificando la próxima temporada en la que su objetivo será luchar por el ascenso a Segunda División B, tras un curso en el que se batieron muchos registros negativos.