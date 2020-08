Liberbank y Telecable esperan volver a entrenar el lunes con el protocolo sanitario

El lunes puede ser la fecha clave en la que los clubes de balonmano y hockey sobre patines puedan contar ya con el protocolo sanitario aprobado por la Consejería de Sanidad y con él volver a entrenar en las instalaciones deportivas municipales de Gijón. Así lo esperan tanto los responsables del Liberbank Gijón como los del Telecable Gijón, los principales perjudicados por la decisión del Ayuntamiento gijonés de impedir el acceso a sus pabellones a los equipos de aquellas disciplinas que todavía no dispongan del mencionado protocolo.

Mientras, en Avilés no se ha dado esta situación porque desde un principio no han permitido entrenar a ningún club cuya federación no tenga el protocolo avalado por la autoridad sanitaria. Además, muchos clubes se acogen al protocolo de la federación española correspondiente que cuente con el aval del Consejo Superior de Deportes.

¿Y en la capital? En Oviedo, de momento, no se han planteado prohibir utilizar los pabellones municipales a los clubes, aunque todo dependerá de la evolución del covid-19. Eso sí, el Ayuntamiento ha solicitado a los clubes un plan detallado de sus entrenamientos y los horarios a utilizar para tener en cuenta todas las posibilidades.

De esta forma, el Liberbank Gijón de balonmano, que ayer no pudo celebrar el primer amistoso programado ante el Cleba León, cambió el encuentro por un entrenamiento de carácter físico en el parque gijonés de El Lauredal, hacia donde también encaminaron sus pasos las chicas del Telecable de hockey patines para una sesión similar.

Ambos equipos se encuentran preparando su participación en la Copa de la Reina, que en los dos casos tendrá lugar a principios de septiembre, por lo que cada día en el que no puedan entrenar supone un trastorno enorme porque en pocas semanas ya se juegan el primer título de la temporada.

En ese sentido, la directiva del equipo de balonmano convocó una reunión de urgencia para valorar los perjuicios que esta situación puede ocasionar y lamenta "la poca consideración con nuestro club y nuestro deporte". De momento, el primer amistoso no se pudo jugar y tanto directivos como jugadoras están a la espera de lo que suceda el próximo lunes. Desde a Federación Asturiana de Balonmano se puntualiza que han presentado el protocolo hace bastantes días y que por tanto no es su responsabilidad si éste está parado en algún organismo. El balonmano presentó dos protocolos diferentes: uno para los partidos y otro para los entrenamientos, según indicó Manuel de la Cámara, presidente de la territorial asturiana. Por su parte, Fernando Sierra, el entrenador del Telecable Gijón, considera que "es un asunto que compete al Consejo Superior de Deportes porque afecta a competiciones nacionales y es un organismo que debería garantizar que todos los clubes estemos en igualdad de condiciones". Mientras el Telecable Gijón se ha visto obligado a suspender los entrenamientos en la pista, otros clubes, alguno de ellos próximos rivales en la Copa de la Reina, se están ejercitando con normalidad bien porque en sus respectivas comunidades sí se ha tramitado a tiempo el protocolo sanitario, o bien porque los organismos no son tan meticulosos como el Ayuntamiento de Gijón. Ayer su equipo cambió la pista por el parque y el fin de semana lo ha dado libre. El lunes espera volver a La Algodonera para preparar la Copa. El Telecable Gijón tiene la obligación por historia y palmarés de luchar por todos los títulos, pero para ello, evidentemente, tienen que poder entrenar.

Si balonmano y hockey patines están pendientes de este trámite burocrático, clubes de otros deportes pueden entrenar y competir sin problemas porque sí tienen el visto bueno a su particular protocolo sanitario. Son los casos de los de béisbol, gimnasia, bolos, golf, hípica, natación, piragüismo, tiro con arco, vela y motociclismo. De hecho, Gijón está siendo sede de un concurso nacional cuatro estrellas de hípica con una enorme participación de jinetes de toda España y al mediodía de ayer se llevó a cabo una travesía de natación. En tiro con arco y el golf también se han desarrollado competiciones, en este último caso, por ejemplo, el multitudinario torneo que patrocina LA NUEVA ESPAÑA y que ayer finalizó en La Llorea siguiendo

El lunes tienen previsto el inicio de la pretemporada varios clubes, entre ellos el Fitnetwork Gijón de balonmano o el Gijón Playas de fútbol sala, que también entrenan en instalaciones municipales. Los responsables de ambos equipos están a la espera de saber si podrán hacerlo o tendrán que cambiar sus planes.