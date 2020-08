Julio Alberto: "Me da mucha pena tener a Messi y no rodearlo del mejor equipo posible"

"Necesitamos afrontar un cambio a la hora de plantear los partidos: la época de Guardiola ya ha pasado, los rivales nos conocen y no podemos quedarnos anclados en el pasado. Llevamos tiempo sin darle una evolución al juego y nos han pasado por encima. Quiero mucho a Leo Messi, tengo muy buena relación con él y me da mucha pena tener al mejor jugador de la historia y no darle el mejor equipo posible".