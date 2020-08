El éxito ante el covid-19

Para calificar lo sucedido en la XXVI edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank, celebrado en la Llorea desde el martes al viernes pasado, se puede hablar de una prueba popular, social, familiar, competitiva y, por supuesto, segura. Así lo calificó la alcaldesa de Gijón, Ana González, en la entrega de premios a los vencedores del XXVI Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank, en La Llorea.

El torneo se disputó durante cuatro jornadas intensas de golf con la participación de 554 jugadores. Y ya está considerado como un clásico del verano gijonés y asturiano. Un torneo que, en los tiempos del coronavirus, ha sido ejemplar. "Estoy muy contenta de que haya podido celebrarse y de que haya ido tan bien", resaltó Ana González en el transcurso de la entrega de premios XXVI Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank. "Se pueden hacer las cosas bien mientras seamos prudentes. Hay que incorporar hábitos saludables para evitar contagios. Es una responsabilidad individual y colectiva", insistió la Alcaldesa.

La emoción y el gran nivel de juego de los participantes quedó confirmado en la clasificación final del torneo al comprobar que ninguno de los equipos que ocuparon los puestos de honor del torneo bajaron de los 40 puntos.

Con respecto a los premios especiales "hoyo en uno" nadie consiguió la hazaña de hacerlo en el 8 y 16 de La Llorea, para obtener los premios de una moto Kymco People S 125 cc, de Kymco Motorbox Gijón, y de un coche Nissan Juke G 86 kw (117 CV) 6 M/T Acenta, de Nissan Cyasa.

Pero la hazaña sí la consiguió Alejandro Salvador Cabo en el hoyo 13 de La Llorea, que precisamente no tenía premio. Un golpe que solo le valió cinco puntos en su tarjeta al no tener ningún reconocimiento especial en ese hoyo. No obstante, el comité de competición y la organización de LA NUEVA ESPAÑA reconocieron su magnífico golpe con un trofeo conmemorativo de su hazaña. "De buenas a primeras pensé que la bola no había entrado en el hoyo. Hasta que no la vi dentro no me lo creí. La pena es que fuera un hoyo que no tenía premio", apuntó Alejandro Salvador al recoger su trofeo del "hoyo en uno" y también su premio como tercer clasificado de segunda categoría del torneo.

En las veintiséis ediciones celebradas, solo consiguieron hacer "hoyo en uno" cuatro jugadores en los hoyos que tienen premio: Alejandro Martínez, alevín en el año 2004 y que consiguió un cocho Ford C-Max; Marián Arañón Suárez, en el 2007, un reloj Cartier; Tomás Álvarez Rodríguez, en el 2009; e Ignacio Herrero Elena, en el 2011, que se llevaron una moto cada uno.

Nunca fueron tan unánimes los halagos y vítores al mantenimiento del campo de La Llorea por parte de los participantes del torneo, destacando el gran estado que presentó durante los cuatro días el campo, con unas calles perfectas y un raf discreto, destacando sobre todo los "greenes", la zona que más sufre en este torneo al no cambiar de sitio la bandera en los cuatro días de juego

La Llorea es el recorrido oficial del torneo desde 1997, después de los dos primeros torneos celebradas en La Barganiza y Castiello. A lo largo de las veintiséis ediciones del torneo, la participación ya supera ampliamente los diez mil jugadores y la gran mayoría jugaron en La Llorea, que año tras año superó con sobresaliente el difícil reto de mantener en un gran estado el campo, durante los cuatro días de juego sin cambiar los "tee" y las banderas de los "greenes".

Si el torneo es un polo de atracción para los jugadores asturianos, en proporción lo es más para los foráneos que hacen coincidir sus visitas al Principado con las fechas del torneo para repetir su participación de cada año, que en esta ocasión llegó alcanzar el dieciocho por ciento.

