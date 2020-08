Coronavirus: el Sporting también cae

Como un buen regateador, que ante una férrea rival siempre acaba encontrado una puerta abierta para entrar, el virus aprovecha cualquier mínima rendija para colarse. La segunda ronda de test del covid-19 ha provocado que vayan aumentándose el número de futbolistas contagiados. El Cádiz, que había salido limpio, sumó el pasado viernes su primer contagiado. Y ayer sucedió lo mismo con el Sporting. Las pruebas del covid-19, efectuadas el pasado viernes, determinaron el contagio de Traver. El extremo, que inicio la pretemporada con el equipo, ya estaba aislado desde el jueves porque había tenido contacto con un infectado, y ayer los resultados determinaron su positivo, que el jugador anunció en sus redes sociales por la tarde. Los rojiblancos, no obstante, se ejercitaron sin el valenciano de forma individual, igual que hizo el Oviedo en El Requexón, en una sesión en la que no participaron los dos contagiados. Uno de ellos es Carlos Hernández y la identidad del otro no ha transcendido.

"Lamentable he dado positivo en covid. Me encuentro bien y con muchas ganas de volver al verde". Así anunció Traver en sus redes sociales que él era el futbolista que había dado positivo en los test realizados el pasado viernes por el Sporting. Traver, al igual que el resto de sus compañeros, se sometió a las primeras pruebas el pasado martes, y el miércoles ya se entrenó junto al resto de grupo en el que fue el primer día de David Gallego al frente del Sporting. El jueves y el viernes ya no se ejercitó, al mostrar síntomas, y estar en contacto con un positivo. "Desde que me enteré que había tenido relación con una persona que ha tenido síntomas de coronavirus he permanecido en casa", explicó el jugador, que también quiso lanzar un mensaje de optimismo: "Me toca hacer un pequeño paréntesis para volver más fuerte". El club rojiblanco, en su comunicado oficial, en el que no desveló la identidad del jugador, explicó sobre el positivo que "se trata de un caso paucisintomático" (con algunos síntomas ) y destacó también sobre el futbolista que "su estado físico es bueno". Traver está aislado en su domicilio recuperándose.

El Sporting sigue el plan establecido por La Liga. Ayer los jugadores se mantuvieron trabajando en cuatro grupos, y de forma individual en cada uno de ellos, y con la previsión de efectuar nuevos test el próximo martes. También habrá otro después más adelante la semana que viene. Hasta que La Liga no lo autorice, y siempre que en las pruebas no salgan resultados negativos, David Gallego no podrá dirigir a todo el bloque en un mismo terreno de juego.

El Oviedo, por su parte, volvió a entrenarse ayer otra vez en El Requexón dos días después de conocer los contagios de dos jugadores de la plantilla (uno de ellos Carlos Hernández). Ambos futbolistas, asintomáticos, siguen guardando cuarentena en sus respectivos domicilios. La plantilla se ejercitó por la mañana en la ciudad deportiva y el extremo Marco Sangalli, que no se entrenó anteayer, volvió a causar baja. El entrenador del Oviedo, Cuco Ziganda, afrontó los contagios con naturalidad y dijo que espera tener a ambos jugadores en la dinámica de trabajo en los últimos días. "Sabemos que podía ocurrir (tener contagiados), está pasando en otros equipos y en la sociedad. Es un tema de azar por mucho cuidado que se tenga. Cualquier familiar, cualquier contacto? Nadie está libre. Hemos tenido una pequeña desgracia, pero son jugadores jóvenes, fuertes, y se recuperarán lo antes posible. El año es largo, tienen tiempo, y solos será un pequeño retraso", indicó el entrenador.

Ziganda, además, ofreció un análisis de la incidencia del covid-19 en el mundo del fútbol. "Tenemos que ser conscientes de dónde estamos metidos: en medio de un problema sanitario global y debemos ser cuidadosos. Los que trabajamos y vivimos del mundo del fútbol queremos tener esto vivo, porque es nuestra profesión y nos interesa. También a la afición. Hay que salvaguardar este mundo y nos tenemos que adaptar a los esfuerzos. Tendremos que vivir con mucha responsabilidad y ser cuidadosos en el día a día. Respecto al fútbol, el mercado se mueve menos, bajará y todo el mundo se tendrá que adaptar. Lo prioritario es la salud, y lo siguiente salvaguardar la industria del fútbol. Tenemos que asumir lo que hay. Muchos fichajes y renovaciones llegarán al final", explicó el técnico azul.

Además, ayer en Primera se supo que dos jugadores de la Real Sociedad, que habían afrontado sus primeras pruebas el viernes, dieron positivo, aunque no transcendió su identidad. En ambos casos son asintomáticos. Y Lopetegui señaló que Gudelj, que dio positivo por coronavirus el pasado 29 de julio, ya está preparado para jugar con el Sevilla en la Liga Europa, que se disputará hoy.