El Leipzig, a por otra sorpresa ante el PSG de Neymar y Mbappé

El PSG, que parte como favorito, se juega hoy (21 horas, Movistar Liga de Campeones) el pase a la final ante un RB Leipzig que, aunque no puede competir en cuanto a nombres con el club francés, ha mostrado una gran solidez en la Liga de Campeones. La pérdida de su goleador Timo Werner, ya en la disciplina de Chelsea, no fue óbice para que el Leipzig derrotase por la mínima pero con justicia al Atlético de Madrid conducido desde atrás por el imponente central Dayot Upamecano. La presión, sin duda, es para el PSG mientras que el Leipzig puede enfrentar el compromiso con cierta tranquilidad. El técnico alemán del París Saint Germain, Thomas Tuchel, avanzó ayer que, aunque aún no lo tiene decidido, Mbappé está recuperado para ser titular en la semifinal contra el Leipzig, por lo que podría salir de inicio junto con Neymar.