Liberbank y Telecable volverán hoy a entrenar en la cancha

Liberbank Gijón de balonmano y Telecable Gijón de hockey patines podrán ya entrenar hoy en instalaciones deportivas municipales. En la tarde de ayer la Consejería de Sanidad dio el visto bueno al protocolo presentado por ambas federaciones con lo que el Patronato Deportivo Municipal volverá a permitir el uso de los pabellones a estos dos equipos. También lo podrá hacer el Finetwork Gijón de balonmano, que tenía previsto iniciar ayer el trabajo en la cancha tras venir realizando trabajo físico desde el pasado miércoles.

Liberbank y Telecable fueron los más directamente perjudicados por la decisión municipal de impedir los entrenamientos al carecer del protocolo pertinente, ya que ambos equipos están preparando su participación en la Copa de la Reina que para el equipo de balonmano será el primer fin de semana de septiembre. Con una pretemporada tan corta como esta, perder una sola sesión de entrenamiento supone un serio contratiempo sobre todo si se tiene en cuenta que otros equipos clasificados para esta competición se están entrenando con normalidad.

En estos tres días que estuvo vedado el acceso a las instalaciones municipales, los dos equipos optaron por reforzar el trabajo físico en un gimnasio y al aire libre. El Liberbank Gijón tuvo incluso que anular un amistoso que tenía previsto para el viernes con el Cleba León como rival.

Quien tenía previsto comenzar ayer pero no ha podido hacerlo es el Gijón Playas de fútbol sala. El fútbol no profesional sigue sin protocolo. Federación Española y Consejo Superior de Deportes tienen señalada una reunión mañana miércoles para abordar este tema. La directiva del club gijonés tomó la decisión de mientras no haya ese protocolo no comenzarán los entrenamientos ni siquiera en el aspecto físico y en lugares abiertos. La liga para la Segunda B en la que milita el Gijón Playas debería comenzar el 26 de septiembre pero la fecha no es segura.