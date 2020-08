Koeman, nuevo entrenador del Barça

Ronald Koeman vuelve al Camp Nou. Ahora, como entrenador del Barça después de ser el 'heroe de Wembley' tras marcar en el minuto 111 el gol que le dio al club su primera Copa de Europa en 1992 con el 'Dream Team' de Johan Cruyff. El club azulgrana ha tenido, según ha revelado el diario 'La Vanguardia', que abonar entre cuatro y cinco millones de euros para liberarlo de su compromiso con la selección holandesa. En menos de 24 horas, el Barça ha vivido una revolución deportiva con la destitución primero de Quique Setién, el entrenador, y luego de Eric Abidal, el secretario técnico. Será presentado esta tarde en el Auditori del Camp Nou.





Vuelve Koeman, el técnico elegido por el presidente Josep Maria Bartomeu en suque se acabó en Lisboa el pasado viernes cuando el Bayern Múnich le inflingió un resultado escandaloso (2-8) , que permanecerá en la historia negra culé.De ahí, que el dirigente haya elegido la vía de la urgencia abonando esa cantidad a la federación holandesa para poder presentar a Koeman,. Aterrizó en la tarde del martes en el aeropuerto del Prat en vuelo privado, procedente de Holanda, para cerrar los detalles finales del acuerdo.Un acuerdo novedoso porquealgo que sí hizo, por ejemplo, el Madrid por Pellegrini (cuatro millones al Villarreal) y por Mourinho (ocho millones al Inter). Aunque el club azulgrana argumenta que será Koeman quien renuncie a parte de su salario para destinarlo a la indemnización con la selección holandesa.En el Barça, no había ocurrido. Los tres fueron contratados por el entonces presidente Josep Lluís Núñez a coste cero. Tampoco abonó Joan Gaspart nada por Llorenç Serra Ferrer (2000-01) ni Carles Rexach (2001-02) o por el retorno en una breve y triste segunda etapa de Van Gaal (2002-03). Ni por el efímero Radomir Antic (2003).Laporta no desembolsó ni un euro por Frank Rijkaard (2003-08) y Pep Guardiola (2008-2012). Ni Sandro Rosell por Tito Vilanova (2012-13) ni Tata Martino (2013-14).. Ni con Luis Enrique (2014-17), ni con Valverde (2017-20), ni con Quique Setién, claro, (2020). Pero para traer a Koeman sí que ha tenido que abrir la caja., a sus 57 años, para poner orden en un club que ha perdido el rumbo. Firmará por dos temporadas.O sea, hasta el 2022, perodespués de que Bartomeu fijara las elecciones para marzo del 2021, unos comicios a los que el actual presidente no se puede presentar tras agotar su segundo y último mandato.que será su segundo entrenador en el Camp Nou, una tarea que ya había desempeñado con Ten Hag en el Ajax y cuyo último trabajo fue dirigir al Hoffenheim. Iba séptimo en la Bundesliga , pero fue despedido por discrepancias en la planificación deportiva. Ahora, formará tándem con Koeman en el Camp Nou, quien aterrizó en la tarde del martes en el aeropuerto del Prat en un vuelo privado procedente de Ámsterdam.Tambiénel exdelantero sueco que jugó en el Barça de Rijkaard (2004-2006) donde tuvo un papel destacado en la final de la Champions de París, la segunda del club. Larsson, que comparte representante con Koeman (Rob Jansen), fue quien dio la asistencia del 1-1 a Etoo y luego asistió también a Belletti en el decisivo 2-1.Tras firmar una temporada sin ganar ni un solo título, algo que no sucedía desde el 2008, cuando llegó, precisamente, Guardiola, el Barça se pone en manos de Koeman . En sus manos para que ordeneincapaz de dejar su sello en Europa. Su última Champions se remonta al 2015 con Luis Enrique y el tridente Messi -Suárez- Neymar Se entrega Bartomeu a Koeman, consciente del valor simbólico de su figura y porque fracasó, tanto en enero como ahora, en su deseo de reclutar a Xavi para el banquillo culé. Es el quinto entrenador del actual presidente en sus seis años de mandato.que fue el escogido por Sandro Rosell tras el cáncer que sufrió Tito Vilanova, apostó seis meses más tarde por Luis Enrique, el técnico que más le ha durado. Del 2014 al 2017.y luego el fugaz paso de Setién (apenas siete meses) como prólogo de Koeman, que no solo debe poner orden en el club, empezando por el vestuario, dispuesto a emprender una profunda remodelación de la plantilla, afectando a varias 'vacas sagradas', sino que también debe buscar acercarse al ideario futbolístico azulgrana, del que tanto se ha ido despegando en los últimos años.Ahora, comienza la 'era Koeman', un proyecto radicalmente nuevo, donde por no estar ni siquiera está Abidal, el secretario técnico, que ha sido despedido tras permanecer durante solo dos aos en el cargo., obligado a impulsar un equipo que se había extinguido en Europa. Y para empezar, no podrá contar con Marc André Ter Stegen , quien ha pasado este martes por el quirófano para ser intervenido de una lesión en la rodilla derecha, que le tendrá dos meses y medio de baja.