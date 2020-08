La lucha contra el tiempo de Cobián

Javier Cobián aprovechó el confinamiento para seguir trabajando su físico y ser cada vez mejor saltador. Lo comprobó la pasada semana en Pontevedra, donde ganó el concurso de longitud con la mejor marca del año (7,63), superando a Jean Marie Okutu, un habitual del podio y favorito para el Campeonato de España al aire libre, el 12 de septiembre en Alcobendas.

"Desde el principio del confinamiento decidimos que no podía ser una excusa para dejar de entrenar", explica Cobián sobre el plan que diseñó junto a su entrenador, Alfonso Álvarez, para los meses que estuvo alejado de la pista. Le ayudó el material que le cedieron del gimnasio de Marina Civil: "Me sirvió de mucho porque el 50 por ciento de mi preparación es trabajo de fuerza".

La motivación de Cobián estaba clara: "No puedo permitirme perder ningún año". El saltador gijonés volvió a las pistas en 2017, una década después de dejar el atletismo a raíz de una lesión en el tendón rotuliano. Ahora, con 31 años, está con más ganas que nunca: "Si no saco buenas marcas no será porque no haga todo lo posible".

Tras la frustración de la pasada temporada, en la que no consiguió sus objetivos tras introducir unas novedades en la preparación, ahora Cobián se muestra más optimista: "Hicimos modificaciones técnicas, sobre todo para la entrada en la tabla, que en aquel momento no salieron bien, pero reunimos muchos datos que ahora nos están sirviendo".

El 7,63 de Pontevedra indica que va por el buen camino porque, además, las condiciones en que se desarrolló la competición no fueron las mejores. "Hizo la marca con 1,3 de viento en contra", puntualiza Alfonso Álvarez, convencido de que su pupilo puede volar cerca de los ocho metros: "Esto le está sirviendo para quitarse la carbonilla, después de tanto tiempo parado, y llegar a tope al Campeonato de España".

Cobián puntualiza que no irá a Alcobendas obsesionado con las medallas: "Lo que quiero es hacer las cosas bien y conseguir saltos largos. De esa manera, el podio llegará por sí solo". Alfonso Álvarez confía en un buen concurso porque ve que Cobián "ha mejorado mucho técnicamente y salta cada vez con más solvencia".

Antes del nacional al aire libre, Javier Cobián tendrá un último test el 5 de septiembre, en una jornada de la Copa de España de clubes, con el Universidad: "Quiero ayudar al equipo porque se está portando muy bien conmigo". La vuelta a la actividad se ha visto condicionada por los protocolos anticovid, que Cobián da por buenos: "Son un poco molestos, pero es un precio muy pequeño para poder competir".