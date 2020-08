"Operación renove" de Lucho

Luis Enrique vuelve con fuerza al banquillo de la selección española. En la primera convocatoria de su segunda etapa -para los paridos de la Liga de las Naciones frente a Alemania y Ucrania- incluye a jóvenes como Ansu Fati, Óscar Rodríguez, Dani Olmo, Ferrán Torres y Eric García, habituales de la sub-21, y otros como Unai Simón, Reguilón, Pau Torres y Oyarzábal, también menores de 23 años. Una de las grandes novedades es Adama Traoré, extremo formado en el Barça y ahora en el Wolverhampton inglés. "Si la Eurocopa fuera mañana, estos 24 serían los convocados", advirtió Luis Enrique.

La renovación en la lista de "Lucho" alcanzó a jugadores importantes como Saúl, Koke, Isco o Jordi Alba, a los que Luis Enrique no cierra la puerta. "Esta lista es reversible y yo no miro la edad o el equipo al que pertenecen". Destaca la ausencia de jugadores del Atlético de Madrid por primera vez en siete años, pese al buen momento de Marcos Llorente. "Ha hecho una gran temporada y podría estar aquí, pero no caben todos", zanjó Luis Enrique.

El asturiano sí cuenta con Busquets, del que dijo que "no he tenido ninguna duda. Cuando un club como el Barcelona sufre, lo hacen todos los jugadores, nadie está exento". Se deshizo en elogios para Ansu Fati, que podría debutar con la absoluta con 17 años: "Lo conozco perfectamente y creo que tiene un nivel suficiente y números excelentes. Solo Messi tiene el ratio de minutos y goles superior a él. Tiene grandes posibilidades. Nunca me han dolido prendas en confiar en jugadores jóvenes".

Luis Enrique también incluyó a Marco Asensio tras su grave lesión: "Ha dado un paso al frente y por eso está en el Real Madrid y en la selección. Ha madurado aún más y ahora le veo mejores cosas. Hay veces que la propia vida te hace progresar. Le convoco por su nivel". Los primeros partidos en la vuelta de Luis Enrique serán el 3 de septiembre, en Stuttgart, frente a Alemania, y el 6 en Madrid frente a Ucrania.

También el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, anunció ayer la convocatoria para el partido de clasificación para el Europeo, frente a Macedonia, en Skopje, el 3 de septiembre. El único asturiano en la lista es el guardameta del Betis Dani Martín. La principal novedad, Riqui Puig, del Barça.