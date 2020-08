La memoria de Marcelo Campanal, presente en la sexta Europa League del Sevilla

La memoria del avilesino Marcelo Campanal estuvo ayer presente en la victoria del Sevilla en la final de la Europa League. Y es que tras la consecución del título al vencer por 3-2 al Inter de Milán, y justo unos instantes antes de levantar la copa junto a sus compañeros, el capitán de los nervionenses, Jesús Navas, tuvo unas palabras de recuerdo para el mito del sevillismo, fallecido el pasado 25 de mayo. "Este título va también por Antonio (Puerta), Campanal y Reyes", afirmó el futbolista sevillano, en recuerdo de tres jugadores fundamentales en la historia del club ya fallecidos.





El emocionado recuerdo de Jesús Navas: "Por toda la gente que no está, como Antonio (Puerta), como Campanal, como Reyes, como mi padrino, que ha fallecido". #VolverEsGanar pic.twitter.com/iwpoUrJ4Rt — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 21, 2020

Pese a la diferencia de edad (Campanal falleció a los 88 años y Navas cumplirá 35 en noviembre),. Prueba de ello es que durante el confinamiento, el actual capitán de los del Pizjuán llamó hasta en dos ocasiones al "Huracán de Avilés" para preguntarle por su estado de salud. Primero, en marzo, como parte de una iniciativa del club . La segunda fue en abril, como parte de la estrecha amistad y tras saber que Campanal no estaba pasando por su mejor momento . Sólo un mes después, falleció.La relación entre Campanal y Navas se remonta a los numerosos actos que organiza el Sevilla y a los que no podía faltar Campanal, un jugador fundamental en la historia de los hispalenses . Su dimensión era de tal calibre, que sin ir más lejos, el pasado mes de abril fue elegido por los aficionados en el once histórico del club . En esa alineación soñada, el avilesino comparte zaga con jugadores de la talla de Javi Navarro, Dani Alves y Puerta. Puede hacerse uno idea de su magnitud para el sevillismo al ver que Campanal fue escogido por delante de jugadores de la talla de Sergio Ramos. Campanal y Suker son lo únicos integrantes de ese once que no pasaron por el club en el siglo XXI.El de ayer fue el sexto título europeo del Sevilla, único que el bueno de Campanal no pudo disfrutar, como hacía con todos los éxitos del club de sus amores.