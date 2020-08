Un subidón de bronce

La única medalla para Asturias en los Campeonatos de España de ciclismo, que acabaron el domingo en Baeza (Jaén), llegó colgada del cuello del ovetense Eduardo Pérez Landaluce (Oviedo, 1 de mayo de 1998). El bronce en la carrera en línea fue un subidón, la recompensa para este corredor que se ha hecho un hueco en el equipo Kometa de la Fundación Contador, con el que hoy viajará a Italia para participar en el Giro sub-23. "Voy con esperanzas porque soy fondista y me vienen mejor las vueltas largas que las carreras de un día", señaló.

A sus 22 años, Pérez Landaluce es una de las mayores promesas del ciclismo español y sabe que esta temporada, la última en la categoría sub-23, puede ser clave para su salto al profesionalismo. En las carreteras de Jaén aprovechó a medias la oportunidad, ya que estuvo lejos del podio en la prueba contrarreloj, donde partía como uno de los favoritos al triunfo: "En los años anteriores había acabado entre el séptimo y el décimo, pese a que los recorridos eran demasiado llanos. El de Jaén me favorecía, lo preparé bien y estaba superconvencido. Pero no me salió nada".

La decepción se compensó al día siguiente con el bronce en la prueba de fondo en carretera: "Me sentí muy fuerte durante toda la carrera. Al campeón, Javier Romo, me fue imposible pillarle, pero tuve muy cerca la plata hasta los tres últimos kilómetros, en que se me fue un poco Jokin Murguialday. De todas formas, un podio en un Campeonato de España está muy bien".

Este éxito anima al ovetense de cara a su próximo reto, el Giro de Italia sub-23, que arranca el sábado. "Me considero un fondista, corredor de vueltas, en las que hay que recuperar de día en día. Podríamos decir que soy un fondista-escalador. Y en Italia hay subidas de verdad. El año pasado hicimos una etapa en la que tuvimos que ascender dos veces el Mortirolo. Acabé en el puesto 33 y hay que tener en cuenta que participaban equipos continentales".

"Me conozco la carrera y sé como se corre", añade Pérez Landaluce en referencia al Giro: "Creo que estoy preparado tanto para ayudar al equipo como para intentarlo individualmente, pero eso se verá según transcurra la carrera", que este año tendrá ocho etapas en vez de las diez habituales por la pandemia sanitaria. El joven ovetense es consciente de que en la carrera italiana tendrá competencia en su propio equipo: "Tenemos algunos de los mejores sub-23 del mundo".

Eduardo Pérez Landaluce considera que en la mejoría de su rendimiento tienen que ver los cambios en la alimentación y otras rutinas: "El peso influye, pero lo que importa es tener fuerza. Según vas cumpliendo años, el cuerpo cambia. Con veintipicomil kilómetros por temporada, cada vez estás más fino. La experiencia también se nota muchísimo a la hora de afrontar las carreras. Y ahora estoy en un momento muy bueno".

Aunque se centra en el Giro, el corredor ovetense ya se plantea la posibilidad de dar el salto a profesional. No descarta que sea en el Kometa, que cuenta como impulsores con los exciclistas Alberto Contador e Iván Basso, aunque sus directores en carrera son el español Rafa Díaz Justo y el italiano Darío Andriotto: "Estoy muy a gusto, pero si viene otro equipo y me ofrece un buen contrato me lo plantearé".