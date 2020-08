"El equipo que está haciendo el Círculo Gijón tiene buena pinta"

Tury Fernández será el encargado de dirigir el juego del Círculo Gijón esta temporada. El base llega procedente del Tizona de Burgos y acumula mucha experiencia en la categoría. Su amor al baloncesto le viene de familia, no en vano es hijo de Arturo Fernández Seara base que jugó en el Valladolid siete temporadas y otras tres en Barcelona a las órdenes de Aito García Reneses y con compañeros como Epi, Sibilio o Nacho Solozabal. Tury, como su padre, también es base, mide 1,82, tiene 30 años y espera ayudar a consolidar el proyecto del club gijonés.

- ¿Cómo se gestó su fichaje por el Círculo?

-Al final de la pasada temporada no renové en Burgos así que mi representante me puso en el mercado y me llegó el interés de Gijón. Hablé con la gente de allí y me dijeron que llevaban un par de temporadas siguiéndome y que sentían que este era el momento para dar el paso y hacer el fichaje y tras algunas conversaciones posteriores llegamos a un acuerdo.

- ¿Le pidió algo especial el entrenador Nacho Galán?

-Solamente me preguntó que idea tenía yo del baloncesto, se la dije, hablamos de ello. Pero yo también aproveché para preguntarle por el equipo y la ciudad.

- Supongo que está siguiendo la formación de la plantilla ¿qué le parece?

-De momento me parece que tiene buena pinta el equipo. Conozco a casi todos los jugadores. A Jabs le conozco de jugar contra él, además me lo pusieron de perro de presa a marcarme, con Alo Marín jugué en Ávila hace algunas temporadas, contra Javi Lucas también he jugado y al resto los conozco de verlos. Me parece que a priori el equipo puede estar arriba con trabajo diario y sacrificio vamos a estar ahí.

- Desde la desaparición del Gijón Baloncesto los proyectos para volver a la élite no acaban de cuajar.

-Me han contado la corta historia del Círculo aunque ya sabía que afición si hay, creo que es el segundo pabellón con más gente de la LEB Plata, y eso es muy importante. Se nota que el baloncesto está vivo en la ciudad y que a todos les gustaría volver a estar arriba. Yo voy con la ilusión de ayudar a que eso se logre lo antes posible, si puede ser este año mejor que el que viene.

- A los jugadores no les gusta mucho hablar de ellos mismos pero ¿cómo se define?

-Creo que soy un jugador de carácter, que le gusta sacrificarse tanto en ataque como en defensa, que da todo lo que tiene por el equipo y que trato de ayudar a los compañeros en lo que pueda. Me gusta tener peso tanto en el equipo como en el juego y ser determinante cuando se me pide.

- ¿Con todo lo que está pasando por el covid-19 cómo cree que va a ser la temporada?

-Complicado saberlo en estos momentos. Como en la LEB Plata hay dos grupos si pasa algo en uno no sabemos si afectará también al otro. Lo normal sería que las decisiones que se tomen afecten a todos por igual pero que yo sepa nadie ha dicho nada. En estos momentos es todo impredecible y sería hablar por hablar aunque espero que todo salga bien. A ningún jugador le gusta tener que dejar de jugar sin acabar la liga. Un ejemplo es lo que me pasó a mí la temporada pasada que se interrumpió en lo más bonito que era en los play off de ascenso para los que nos habíamos clasificado. Esperemos que todo salga bien.