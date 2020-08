Malcorne: "Lo importante no es la edad, sino la capacidad e inteligencia"

El presidente del Comité Asturiano de Entrenadores, Juan José Corujo Lagar, señaló ayer que el comité cuenta con un total de 1.750 entrenadores colegiados, de los que 205 tienen más de 60 años, aunque cuando se tiene en cuenta los que están entrenando a equipos la cifra desciende de manera considerable. Juan José Corujo reiteró ayer que las recomendaciones recogidas en el protocolo de la Federación Asturiana de Fútbol, a instancia de la Consejería de Salud, con respecto a los colectivos mayores de 60 años, "las entiendo, pero en lo que respecta a los entrenadores, ninguno va a tener problemas para desarrollar su actividad en Asturias. Nosotros tramitaremos todas las licencias sin mirar la edad. Repito que se trata de una recomendación y eso no implica ni prohibición ni restricciones".

Uno de los entrenadores afectados por la medida es José Manuel Vigil García, "Malcorne". A sus 74 años, que precisamente cumple hoy, sigue en activo en el Romanón de Pola de Siero. La pasada temporada entrenó a un alevín del club poleso y al Siero B, y esta temporada su intención es seguir en el equipo alevín del Romanón. Malcorne destaca que "lo importante no es la edad de los entrenadores, sino su capacidad e inteligencia". Entiendo las recomendaciones que se hacen, pero es mi problema. Yo me cuido enormemente y cumplo todas las normas sanitarias. Me encuentro bien y con ganas de seguir enseñando a los más jóvenes. Poner limitaciones por la edad me parece un error, porque de ser así podría preguntar cuándo lo va a dejar el presidente de la Federación Asturiana, que también tiene 74 años". Malcorne, que lleva más de 50 años ligado al fútbol, 32 de ellos como entrenador, asegura que "expuesto al virus se está a todas las edades. Lo que hay que hacer es cumplir las normas, y yo lo hago porque quiero morir a los 96 años en un campo de fútbol. Sin fútbol soy un hombre al agua. Si me lo quitan, igual me suicido". Por eso tiene claro que "voy a seguir enseñando. Y si no me lo permiten, les denuncio. Cuento con el apoyo del club, de los padres y de los jugadores".

Otro de los técnicos asturianos más veteranos es José Luis Díaz, "Xiel". Tras una dilatada carrera en los banquillos de varios equipos asturianos, entre ellos el Praviano, Mosconia, Narcea, Hispano, Marino y Avilés, ahora ocupa el cargo de coordinador deportivo del Praviano. Xiel, que tiene 71 años, le parece "bien" la recomendación que se establece en el protocolo de la Federación Asturiana. "Todo lo que sea tener cuidado para evitar posibles contagios es bueno. El protocolo se hace por el bien de todos y tenemos que hacer todo lo posible para cumplirlo. Me parece bien la recomendación, si lo prohibieran sería otra cosa y mi opinión ya no sería la misma. Al final, la decisión es una cuestión personal y de los clubes", concluye.