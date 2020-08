El fútbol asturiano despide a Manolín, el entrenador eterno

El fútbol asturiano despide esta tarde a Manolín, una de esas personas que engrandece el valor de este deporte entre los modestos. Entrenador de más de una veintena de clubes de la región, principalmente en Preferente, manteniéndose activo durante más cincuenta de sus 82 años de vida, la muerte le sorprendió el pasado martes en la playa gijonesa de El Arbeyal, cuando un infarto interrumpió sus habituales baños veraniegos en las aguas del Cantábrico. Sus restos mortales descansan en la sala 7 del Tanatorio de Cabueñes y el funeral por su eterno descanso se celebra hoy, a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña (de los Carmelitas). A continuación se procederá a su trasladado al cementerio municipal de Cenero, donde recibirá cristiana sepultura.

La vida de Manolín ha sido la del fútbol modesto en Asturias durante el último medio siglo. Desde que empezó a entrenar a los juveniles del Portuarios, cuando tenía 27 años, como una actividad para "pasar el rato" que complementaba su faceta como jugador, entonces, del desaparecido Calzada, el banquillo le enganchó para siempre. Le siguieron una multitud de equipos en los que fue dejando su huella, especialmente en el Quintueles y el Valdesoto, donde permaneció durante siete temporadas en cada uno. Su filosofía a la hora de entender el deporte se define en un récord que llevó con orgullo: no vio ni una sola amonestación durante 46 años. Y como él mismo recordaba, la primera que le mostraron "fue injustísima".

El carácter de Manolín se forjó en el Gijón de la posguerra, donde también comenzó a dar rienda suelta a su pasión por el fútbol. En un reportaje publicado por LA NUEVA ESPAÑA en abril de 2010, con motivo de su singular trayectoria en el fútbol asturiano, recordaba unos inicios en los que "con 13 años ya trabajaba en la remolachera de Veriña y, a mediodía, jugábamos partidos de fútbol en los campos de La Braña. Muchas veces sólo comíamos una mezcla de yema de huevo, vino blanco y azúcar".

El balón pasó de ser un entretenimiento a una forma de vida para complementar el salario que entraba en casa. "El Titánico me fichó por 700 pesetas al mes y 10.000 de ficha", aseguró hace una década, repasando una trayectoria que le llevó al Mosconia y, mientras hacía la mili, al Alcalá y a la Gimnástica Segoviana. A su vuelta a Gijón, tras pasar por las filas del citado Calzada, Manolín quiso compartir sus conocimientos con los chavales que comenzaban sin saber que conseguiría así ser uno de los rostros más reconocibles y reconocidos de la región. La Federación Asturiana llegó a incluso a distinguirle por una trayectoria que para él no tuvo más secreto que el de "no decir nunca que no" a los equipos que le llamaban. Maneras de vivir el fútbol que agigantan el carisma de Manolín, el entrenador eterno.