Alonso: "Cuando gano es que me lo regalaron"

Fernando Alonso aseguró, al valorar su participación en las 500 millas de Indianápolis, que "cuando gano es que me lo han regalado y cuando algo sale mal ya se sabía. En el pasado me afectaba, ahora me hace gracia. Que alguien con dos títulos de F1 y del Mundial de resistencia que corra el Dakar o las 500 millas, sin ningún tipo de objetivo, sólo correr. Cuando veamos eso en mucha gente tendrán razón", señaló.