El atletismo y el OCB chocan por el uso del Palacio de Deportes

La intención del Liberbank Oviedo Baloncesto de jugar sus partidos en el Palacio de los Deportes ha disparado las alarmas en la Federación Asturiana de Atletismo (FAA). Su presidente, Adelino Hidalgo, teme que el traslado deje a sus atletas sin la única instalación para competiciones en pista cubierta de Asturias. Hidalgo acusó al presidente del OCB, Fernando Villabella, de querer "adueñarse" del Palacio, lo que propició una conversación entre ambos que calmó un poco los ánimos. "Hemos firmado la pipa de la paz", explicó Hidalgo.

La chispa saltó a raíz de una información publicada el miércoles por LA NUEVA ESPAÑA en la que Villabella reclamaba "rapidez" al Ayuntamiento en la tramitación del proyecto de reforma del Palacio de los Deportes. Ese mismo días, en su cuenta de Facebook, Adelino Hidalgo escribía que "uno de los valores del deporte es el respeto, y eso es lo que le falta al presidente del Oviedo Baloncesto". Y añadía que "hay más deportes entrenando y compitiendo, entre ellos el atletismo, con más de tres mil atletas que se verían afectados".

Una conversación ayer entre los dos dirigentes sirvió como punto de partida para la búsqueda de una solución. Adelino Hidalgo aclaró que su inquietud viene de largo porque "un concejal de la anterior corporación me advirtió de que cuando el OCB se mudase al Palacio no podrían celebrarse más pruebas de atletismo". Y añadió que entiende las gestiones de Villabella, "pero yo tengo que defender a los míos. El Palacio es lo único que tenemos para pruebas en pista cubierta. No se puede vestir un santo para desvestir otro".

Mientras, Villabella aclaró que "el Palacio solo lo queremos para ir a jugar. Mientras no se hagan las obras de reforma, no nos planteamos entrenar allí". Y que, incluso a partir de enero, sería posible compaginar los intereses del atletismo con los del equipo de baloncesto: "Me imagino que las competiciones de atletismo serían los sábados y domingos. En ese caso podríamos pasar nuestros partidos para el viernes por la noche".

Además, el presidente del OCB le aclaró a Hidalgo que cuando hablaba de agilizar la remodelación del Palacio se refería a las exigencias de la Federación Española de Baloncesto para seguir compitiendo en LEB Oro: "En septiembre de 2021 necesito una cancha para 2.500 espectadores. Seguro que si, para entonces, las obras están en marcha nos dan una moratoria. Pero si no se hace nada, la federación podría excluirnos".

Hidalgo y Villabella coinciden en que lo ideal sería que el plan de infraestructuras deportivas del Ayuntamiento salga rápidamente adelante: construcción de una pista cubierta en el spa del Naranco y adecuación del Palacio de los Deportes. Según Hidalgo, "las pistas nuevas tienen 200 metros de cuerda y hasta siete calles. La del Palacio solo tiene cuatro y es de 180". La actual concejala de deportes, Conchita Méndez, tranquilizó a Hidalgo: "Le estoy agradecido porque me aseguró que mientras no esté la pista nueva podremos seguir en el Palacio".

"Nuestro propósito", explicó por su parte Villabella, "es que el Ayuntamiento tenga la sensibilidad de buscarnos una solución temporal en este último trimestre, para tener público en la grada e ingresos por abonados. Y, ojalá, que en enero haya mejorado la situación sanitaria y podamos volver a jugar en Pumarín".