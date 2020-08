Suspendida la Subida a Sotres por la llegada del covid-19 a Cabrales

La séptima edición de la Cicloturista Cabrales-Subida a Sotres no se celebrará este año. La organización lo hizo público ayer con un comunicado en el que lamentaban haber tenido que tomar esta decisión: "Sentimos mucho informaros que hemos tenido que suspender la Cicloturista de este año. Hemos intentado aguantar, pero el covid-19 ha llegado a Cabrales y no queremos poner en riesgo a nadie de todos los implicados en esta carretera. A todos los que tienen la inscripción pagada se les irá devolviendo el dinero. Informa, J. M. C.