El Telecable se queda sin Copa

El Telecable Gijón no podrá defender su título de la Copa de la Reina conseguido en el 2019 ya que ayer la Federación Española de Patinaje, tras una reunión con el Ayuntamiento de La Coruña y el club Liceo, decidió cancelar la celebración de la competición que iba a disputarse en esta localidad del 17 al 20 del próximo mes de septiembre, una Copa que hay que recordar pertenece a la temporada anterior, 2019-20. La justificación no es otra que "la situación sanitaria provocada por el covid-19", según señala la nota hecha pública por la Federación.

"Nos enteramos al salir de entrenar y evidentemente no es una buena noticia", reconoció el entrenador del Telecable Gijón Fernando Sierra, "es una competición que estabas preparando y que ya tenías cerca, es una situación que ahonda en todo lo que está pasando y que tiene a todo el mundo con incertidumbre y que sobre todo para las jugadoras es bastante estresante", señala Sierra.

Una cancelación que tampoco causa tanta sorpresa en el técnico gijonés que ya estaba "con la mosca detrás de la oreja porque es una situación que se está dando en todo el país y en todos los deportes. Todo el mundo veía que se podría dar en cualquier momento". De todas maneras, Sierra lo tiene claro: "Si las autoridades sanitarias deciden que no se puede jugar porque está en riesgo la salud, no se puede jugar". Sin embargo, Sierra también es consciente de que "las autoridades tienen que hacer todo lo posible para que el deporte tire para adelante porque es un sector que, aunque se llame deporte no profesional, sigue habiendo muchos sueldos que dependen de estos deportes". Para Fernando Sierra, "el deporte contribuye a la salud y es una actividad necesaria por lo que tienen que buscar fórmulas para que se pueda practicar con seguridad, pero también para la financiación de esa seguridad".

"A nosotros todavía nadie nos había dicho si teníamos que pasar un control PCR antes de empezar la Copa de la Reina o que exactamente tendríamos que hacer. Hay un protocolo general que es el que nos permite entrenar, pero no uno específico para la Copa", señaló el entrenador del Telecable.

Federación y Ayuntamiento de La Coruña también alcanzaron un acuerdo para que la Copa de la Reina correspondiente a la próxima temporada, 2020-21, se celebre en esta localidad en las fechas inicialmente previstas del 17 al 21 de marzo y que volverá a tener como escenario el palacio de los deportes de Riazor.

El club gijonés si mantiene las previsiones de partidos amistosos, el primero de los cuales se jugó ayer en Pola de Lena ante el Cuencas Mineras, otro de los equipos asturianos de la OK Liga y que se zanjó con victoria gijonesa por 12-3 y reparto de minutos para todas las jugadoras. Natasha Lee jugó menos ya que tiene una pequeña sobrecarga y Sierra prefirió que tuviera más descanso.