Kristoff pesca en medio de las caídas

El noruego Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) se impuso en la primera etapa del Tour de Francia, sobre156 kilómetros en Niza, en un sprint que le vistió como primer maillot amarillo y que terminó con una jornada llena de caídas. La lluvia acompañó gran parte de la etapa inaugural de un Tour histórico, retrasado en el calendario por el coronavirus.

La fuga de Fabien Grellier (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC Team) y Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) tomó la delantera desde el principio. A la media hora, apareció la gran protagonista, la temida lluvia.

Cada poco aparecía un corredor magullado. Nairo Quintana, Caleb Ewan, De la Cruz, Nieve y Amador fueron algunos de los perjudicados. A 100 kilómetros de la meta, la fuga quedó neutralizada. La lluvia no se detuvo, pero no impidió que Omar Fraile y Gorka Izagirre, del Astana, buscaran un descenso más atrevido que no sonrió a "Supermán" López.

El colombiano perdió el control y se fue contra una señal de tráfico sin llegar a caer. Quedaban 50 kilómetros, y entre discusiones sobre si había o no que apretar, el pelotón bajó el ritmo para no seguir tentando a la suerte.

Sin embargo, una nueva caída a 3 kilómetros del final dejó muchos corredores en el suelo, entres ellos Thibaut Pinot o Marc Soler. Justo pasada la pancarta de los 3 kms a meta, los tiempos de la etapa quedaron neutralizados y contaron hasta ese punto. El pelotón llegó sano y salvo a la meta, unos minutos después del gran sprint de Kristoff, a más de 60 kilómetros por hora para ganar su cuarta etapa y vestirse de amarillo.

Hoy, la segunda etapa sigue en Niza, pero con una jornada de dura montaña de 186 kilómetros, que incluye tres puertos exigentes y largos.