Suspendido el partido de pretemporada del Oviedo Femenino, que visita hoy al Pereda cántabro

El Oviedo Balonmano Femenino no disputó ayer el partido de preparación que le debía enfrentar al Porriño, equipo de División de Honor, porque las gallegas finalmente decidieron no desplazarse al no poder usar los vestuarios del polideportivo de La Florida por el obligado protocolo para evitar la propagación del covid-19. Sí que jugarán hoy, a las 18 horas, las de Manolo Díaz en el campo de otro equipo de la máxima categoría, el Pereda cántabro.