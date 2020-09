Así fue el estreno de Cazorla en la Liga de Catar: doblete con dos golazos

A Santi Cazorla no le ha costado adaptarse al fútbol de Catar. El asturiano ya debutó con golazo en la Copa y en su estreno en la Liga hizo dos tantos de bella factura en la victoria clara del Al-Sadd (1-5) en su visita al Al-Kharitiyath en la primera jornada liguera.



Cazorla inauguró el choque a los 27 minutos anotando con la zura tras un genial taconazo de su compañero Bounedjah.





GOAL AL-SADD ! Santi Cazorla scores on his Qatar Stars League debut after a great setup by Baghdad Bounedjah ! 1-0 for Al Sadd pic.twitter.com/C4GJfcIzY4