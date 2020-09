La Copa, refuerzo moral para el Liberbank Gijón

El Liberbank Gijón comienza hoy a preparar el debut liguero, sábado 19 horas en el pabellón de La Arena ante Porriño, con la moral reforzada tras su actuación en la Copa de la Reina en la que tuvo contra las cuerdas al anfitrión Málaga que a la postre fue el campeón. El equipo gijonés sigue sondeando el mercado para tratar de incorporar una jugadora que pueda dar descanso a las extremos María González y Laura Rivas, las únicas de la plantilla después de la lesión de Natalia Montilla que mañana sabrá el alcance exacto del problema que tiene en la rodilla. No será fácil pero sobre todo si se confirma que lo de Montilla es grave se hace necesario el fichaje.

"La Copa la habíamos planteado como un grandísimo torneo de pretemporada y creo que hemos salido muy reforzadas de cara a la liga" señala la entrenadora Cristina Cabeza, "hemos podido ver el nivel en el que está el equipo tras una pretemporada atípica con pocos partidos y parones. Hemos salido muy reforzadas anímicamente porque se vio que el equipo está a un nivel bastante bueno". La entrenadora es consciente de las carencias del equipo en especial en la segunda línea y por eso valora muy positivamente la actuación de las dos jóvenes extremos María y Laura y también los resultados esperanzadores de alguna de las probaturas "vimos que María puede jugar en la derecha y Cacheda en el extremo izquierdo y también tengo la posibilidad de meter un pivote, son cosas positivas". Cabeza destaca que "tanto María como Laura son jugadoras muy jóvenes y que tendrán mucha responsabilidad por delante y demostraron que no se van a achicar ante ningún rival y físicamente están muy bien". Pero también tiene claro que "si tienen que sumar 60 minutos en cada partido no se hasta donde van a aguantar, espero poder hacer una incorporación lo antes posible para que no tengan que jugar tantos minutos".

Sobre el primer rival liguero, Porriño, Cristina Cabeza asegura que "aunque también ha tenido una pretemporada atípica porque no ha podido jugar partidos en Galicia, se ha reforzado muy bien y es un equipo muy correoso". La entrenadora destaca que "para ellas será su primer partido oficial y nosotras ya tenemos la experiencia de los dos de la Copa y eso tal vez nos beneficie. Además jugamos en casa y aquí todo equipo que venga debería salir perdedor".

El Liberbank Gijón afrontará la visita del Porriño con las mismas bajas con las que acudió a la Copa aunque en el caso de Marta Méndez es posible que en caso de necesidad podría tener algunos minutos en defensa.