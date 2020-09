El defensa Aitor Cañedo vuelve al Ceares

Aitor Cañedo se reincorpora al Ceares tras dos años en Galicia por motivos personales. El defensa disputará su sexta temporada como jugador cearista. Por otra parte, la directiva del club decidió mantener la condición de socio para la presencia en las asambleas a los que no renueven esta temporada, aunque no podrán presenciar los partidos. También mantendrán la publicidad en el campo a los patrocinadores que por la pandemia no puedan hacer frente a los pagos comprometidos. Informa, J. J.