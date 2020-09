Carreño, con De Miñaur, debuta en Roma frente a la mejor pareja del mundo

A la espera de su debut en individuales, mañana miércoles frente a Rafa Nadal, mañana miércoles, Pablo Carreño iniciará hoy su participación en el Masters 1000 de Roma en dobles. Carreño volverá a formar pareja con el australiano Alex de Miñaur, con el que ganó recientemente el Masters 1000 de Cincinnati. Sus primeros rivales forman la mejor pareja del momento, ya que los colombianos Roberto Farah y Juan Sebastián Cabal son los números 1 y 2 del mundo.

El tenista austríaco Dominic Thiem remontó dos sets en contra, derrotó 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (6) al alemán Alexander Zverev y se proclamó nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos. Es el primer título de Grand Slam para Thiem, de 27 años, quien jugó su cuarta final de un torneo mayor, la segunda consecutiva después de que el pasado enero disputara la del Abierto de Australia y perdiera frente al serbio Novak Djokovic. Es la primera vez, desde 2013, que un Grand Slam lo gana un tenista diferente del trío que ha dominado el tenis en los últimos años: Federer, Djokovic y Nadal. Thiem, que con su triunfo se lleva un premio de tres millones de dólares, declaró que "he alcanzado uno de los objetivos de mi vida y uno de mis sueños. He dedicado básicamente mi vida entera hasta ahora a ganar uno de los cuatro grandes, y ahora lo he hecho", subrayó el número tres de la ATP. Mientras, Zverev, respuesto de las emociones en la entrega de premios, recordó que "tengo 23 años, no creo que sea mi última oportunidad. Creo que seré campeón de un Gran Slam en algún momento". Zverev añadió que estuvo "muy cerca" de ser el vencedor.