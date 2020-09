El Círculo, paso a paso

"Aunque el objetivo primordial es la permanencia y consolidar al equipo esperamos poder disputar mejor la liga que las pasadas temporadas", manifestó el entrenador del Círculo Gijón Nacho Galán cuyo equipo jugará este próximo sábado el primero de los cuatro amistosos previstos antes del inicio de liga. Será en el Palacio de los Deportes, con público y con el Estela cántabro como rival.

Los otros tres serán los días 23 ante el Gijón Basket a puerta cerradas, el 26 devolverán visita al Estela y el 3 de octubre jugarán, en principio aunque no está confirmado, ante el Liberbank Oviedo. En caso de no confirmarse este rival el encuentro sería ante el Palencia.

Galán está contento de como marchan los entrenamientos ya que aunque solo va una semana con el equipo al completo ya se notan las mejoras. "La plantilla de momento es corta, solo 9 jugadores pero esperamos poder anunciar pronto el décimo que sería un jugador asturiano", indicó Galán quien también reconoció que "faltan otras dos plazas que en principio serán para jugadores de fuera y que no se cubrirán hasta que no se aclare el tema de covid-19". "Nos gustaría poder entrar en play off por el ascenso", aseguró el entrenador quien espera poder ofrecer "un baloncesto para que los aficionados disfruten". Galán también confía "en poder mejorar fuera de casa que está siendo nuestro talón de Aquiles hasta el momento".

El técnico mostró su preocupación por "lo complicado y caro que está resultando aplicar el protocolo sanitario", y desveló que "el equipo ya se ha hecho un test en el que afortunadamente todo el mundo dio negativo pero es imposible poder hacer estos controles a menudo".