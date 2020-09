"Bale aún ama al Totenham, es donde quiere estar", dice su agente

El culebrón de Gareth Bale en el Madrid parece que puede tener un final más cercano de lo esperado. El agente del jugador, Jonathan Barnett, sugirió ayer cuál es el destino más deseado por un futbolista que se irá del Madrid sin haber triunfado de blanco: "Gareth (Bale) todavía ama a los Spurs (al Tottenham). Estamos hablando. Es donde quiere estar", dijo el agente a medios británicos.

Bale, de 31 años, dejó el Tottenham para fichar por el Real Madrid en 2013. De blanco ha marcado más de 100 goles y ha ganado cuatro títulos de la Liga de Campeones. Aún así, tras haber perdido su lugar en el equipo, Bale no ha ocultado su deseo de marcharse del Real Madrid, algo que es recíproco, puesto que Zidane ha perdido ya toda esperanza en recuperar su mejor rendimiento.

Por si fuera poco, también Mourinho quiso salir a la palestra para decir mucho no diciendo nada. El entrenador del Tottenham se negó a hablar sobre un posible fichaje de Gareth Bale por el conjunto inglés, pero insistió en su gusto por el jugador galés. "Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos", dijo el luso en la rueda de prensa previa al partido de previa de la Liga Europa.

Pero, a continuación, dejó algunas de sus habituales perlas: "No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo", respondió cuando fue de nuevo preguntado sobre si el Tottenham se ha puesto en contacto con los agentes de Bale. Para, finalmente, añadir, que "incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí, pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe", añadió el entrenador portugués.

Eso sí, mientras no se resuelve su futuro, el galés sigue en la disciplina blanca y cumpliendo con sus obligaciones, como Reguilón, quie sí que tiene prácticamente cerrada su incorporación al Tottenham. Los dos pasaron ayer el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones de Valdebebas.

El defensa, que el pasado año jugó cedido en el Sevilla y que recientemente fue convocado por Luis Enrique para la selección, se irá al Tottenham a cambio de 30 millones de euros. El Madrid se guarda una opción de recompra en los dos próximos años, por 35 y 40 millones. Lo de Bale será más complicado aunque en las últimas horas las posturas entre el jugador y el Madrid se han acercado.