Unos seis mil escolares participan en el programa "Escuelas Deportivas"

El concejal de Deportes de Gijón, José Ramón Tuero, considera que "el programa 'Escuelas Deportivas' es el más importante que se organiza desde el Patronato Deportivo Municipal". Por ello ha decidido mantenerlo, a pesar de las circunstancias con las que se inicia el curso escolar. Este programa se lleva a cabo en colaboración con los centros escolares y los clubes de la ciudad y tiene como objetivo el iniciar a los niños y niñas en la práctica deportiva. Su aceptación es muy grande, hasta el punto de que cada curso son alrededor de 6.000 los escolares que participan.

La próxima edición se desarrollará entre el 19 de octubre y el 18 de junio con un total de 18 deportes diferentes. Este año el programa adoptará todas las medidas que imponen las autoridades sanitarias lo que supone modificaciones en la práctica habitual hasta el momento. Así tanto los niños participantes como los monitores y entrenadores tendrán que presentar una declaración responsable de que no tienen coronavirus, los monitores deberán llevar puesta una mascarilla en todo momento. Los grupos se reducen de un máximo de 20 alumnos a 12 y para que una actividad se lleve a cabo debe de contar con un mínimo de 8. El servicio municipal de limpieza reforzará la misma en las canchas de los colegios en los que se realicen actividades y los vestuarios permanecerán cerrados aunque no los aseos. Además se aplicarán los protocolos aprobados por cada federación deportiva. Por último todos los monitores y entrenadores deberán asistir a jornadas técnicas previas al inicio de la actividad.

El pasado curso, el Patronato Deportivo Municipal había destinado a este programa 420.000 euros que se incrementará hasta los 600.000 para esta edición. El coste pasa de 25 euros a 40 por todo el curso, subida que ya había sido aprobada el pasado año para que entrase en vigor este curso. El Patronato mantiene las ayudas y los descuentos vigentes en anteriores ediciones. Otra novedad es que todos los participantes tendrán un seguro de accidentes. Cada centro escolar no podrá ofertar más de 6 deportes diferentes.

Tuero aseguró que "los clubes están esperando el inicio de las 'Escuelas Deportivas' como agua de mayo" pero también reconoció que "hay algunos centros escolares que tienen miedo a ponerla en marcha" y dirigiéndose a ellos les pidió que "reconsideren esta decisión". El concejal también indicó que "a día de hoy este curso no se van a celebrar los Juegos Deportivos por lo que no habrá competición, pero lo importante no es que los niños compitan sino que hagan deporte".