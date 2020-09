El Liberbank se hace con la ovetense Marta Ordóñez

El Liberbank Gijón se ha movido rápido en el mercado y ya cuenta con recambio para la lesionada Natalia Montilla, que será baja prácticamente para lo que resta de la temporada tras sufrir una grave lesión. Su reemplazo en el equipo es la ovetense Marta Ordóñez que, tras tomar la decisión de dejar la práctica deportiva esta misma temporada, ha reconsiderado su decisión y se volverá a vestir de corto. La jugadora valora positivamente que la oferta del conjunto gijonés le permitirá jugar en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Un factor decisivo en su decisión final.

Marta Ordóñez fue la jugadora más destacada del Oviedo Balonmano en las últimas temporadas. Además, en el equipo carbayón fue capitana y máxima goleadora. Sin embargo, la jugadora decidió no seguir al, según sus propias palabras. "No me parece justo ni para este deporte, ni para el equipo ni para mí personalmente seguir un año más cuando la ilusión para afrontar la temporada ya no es la misma", como explicó la jugadora ovetense.

El Liberbank Gijón hizo las diligencias oportunas en la mañana de ayer para tramitar la ficha de la nueva jugadora por lo que hoy podrá viajar junto al resto del equipo para jugar mañana en Granollers donde podría tener ya sus primeros minutos con su nuevo equipo. Marta Ordóñez realizó ya algunos entrenamientos con el equipo gijonés pero aún le queda acoplarse al mismo.

Con su llegada, la entrenadora Cristina Cabeza tendrá una alternativa más para el extremo izquierdo y María González contará con un relevo en cada partido. Un importante apoyo para el conjunto gijonés.

Precisamente, María González, extremo gijonesa, está siendo de las más destacadas en este inicio de liga como ya lo fue en la Copa de la Reina, hasta el punto de que los 9 goles marcados al Porriño en la primera jornada liguera la convierten en la máxima goleadora del Liberbank Gijón, y en la segunda de la competición liguera.