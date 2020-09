El Telecable, listo para todo

El Telecable Gijón viaja a Cerdanyola para iniciar una nueva temporada en la OK Liga en la que estrena camiseta y stick, pero mantiene toda la ilusión que ha caracterizado al equipo a lo largo de sus 25 años de historia. Una Liga de la que se sabe que empieza mañana, pero nadie está en disposición de asegurar de si continuará la semana siguiente.

Para Fernando Sierra, entrenador de las gijonesas, "el equipo llega con muchas ganas. Es muy buena noticia que se vuelva a jugar al hockey sobre patines no solo para nosotros, sino para la sociedad en general porque supone la vuelta de actividades que se tuvieron que suspender hace ya seis meses". El técnico considera que "si todas las temporadas el primer partido es un poco especial porque hay esa tensión de volver a competir, este año mucho más porque son más de seis meses sin jugar un partido oficial. Ahora que se acerca la fecha de empezar se nota el equipo muy enchufado y con muchas ganas de arrancar".

El primer rival, Cerdanyola, se ha reforzado notablemente y si ya la pasada temporada estuvo entre los mejores, este año es uno de los favoritos para todo. "El Cerdanyola tuvo una época en el que peleaba por los títulos. Luego bajó un poco el nivel, pero este año tiene claramente una plantilla muy fuerte con jugadoras campeonas del mundo. Creo que es uno de los candidatos claros", señala Sierra. El técnico gijonés considera que "una diferencia es que la pasada temporada quizá iba un poco como el tapado de la competición, pero este año tiene que salir asumiendo que es uno de los favoritos". Precisamente la mejora del nivel de los equipos de la OK Liga femenina es uno de los aspectos que destaca Fernando Sierra: "Cada vez hay más favoritos y Cerdanyola es uno de ellos". El primer partido de Liga tiene la incertidumbre de que todo el mundo cree que está bien, "pero no sabes exactamente en qué punto estas con respecto al resto de equipos", reconoce Sierra. Sara Lolo, capitana del Telecable, también está confiada en que llegan en buen momento. "Estamos en buen tono físico, confiamos en lo que estamos haciendo en la pista y también asumiendo la situación que estamos atravesando", señala. "Tras seis meses sin jugar, todas tenemos mucha ilusión por poder volver a hacerlo", reconoce la capitana que coincide con su entrenador en la incertidumbre del primer partido: "Aunque crees que estás bien no has jugado un partido en muchos meses y el rival que nos ha tocado en la primera jornada es muy duro. Y además juega en casa". Al igual que prácticamente todo el mundo, Sara Lolo no se atreve a asegurar que la Liga se vaya a jugar con normalidad: "Las cosas cambian cada poco, confío en que se pueda jugar con normalidad porque sería una buena señal para todos".

Una de las consecuencias del covid-19 es que condiciona la presencia de público en las canchas y parece que el criterio no será el mismo en todas las de hockey. Cerdanyola no permitirá el acceso de aficionados, mientras que en Mata Jove podrán entrar, aunque en mucho menor número que habitualmente.

Para Sara Lolo "el sistema de competición es el que hay y habrá que adaptarse a él. Personalmente me gusta jugar contra todos los rivales. No obstante, creo que estamos preparadas para adaptarnos a él así como a lo que vaya surgiendo a lo largo de la temporada".