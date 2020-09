Koeman se lava las manos sobre Suárez: "No fue solo decisión mía"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró ayer, en la víspera del debut liguero hoy contra el Villarreal (21.00 horas), que la salida del delantero Luis Suárez fue consensuada con el club. "No fue solo una decisión mía, sino también del club. Parece que yo he sido el malo de la película en el tema de Luis Suárez. Después de la llamada para anunciarle la decisión, he demostrado respeto por el jugador y por la persona que es y él ha entrenado al máximo desde el primer día". Sobre el cabreo de Messi por la marcha de Suárez el técnico dijo que "es normal que un jugador esté triste cuando un amigo suyo se marcha del club después de haber compartido unos años juntos. Es parte del fútbol".