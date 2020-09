Verdasco demandará a Roland Garros por no dejarle participar

El tenista español Fernando Verdasco ha anunciado que presentará una demanda contra los responsables de Roland Garros por no permitirle participar en el torneo. Verdasco anunció el pasado viernes que había dado positivo en un test por coronavirus. La organización se negó a repetírselo y él mismo se realizó otras pruebas, que arrojaron un resultado negativo. Después de esto, Roland Garros modificó su protocolo, estableciendo que los positivos tendrían que realizar una segunda PCR, pero pese a ello Verdasco no fue readmitido. "Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros haga eso", declaró Verdasco a la Cadena Ser a la vez que confirmaba la presentación de la demanda. "No puede ser. Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente". Mientras, ayer entró en juego el cabeza de serie número 1, Novak Djokovic, que derrotó con facilidad al sueco Mikael Ymer (6-0, 6-2 y 6-3) y en segunda ronda se enfrentará al lituano Ricardas Berankis. Ayer también se clasificaron los españoles Alejandro Davidovich (7-6, 6-3 y 7-5 al francés Harold Mayot), Roberto Carballés (6-1, 6-1 y 6-0 al norteamericano Steve Johnson) y Paula Badosa (6-2, 4-6 y 6-3 a la ucrania Kateryna Kozlova). Hoy juega su segundo partido Rafa Nadal, frente al estadounidense Mackenzie McDonald (211º del mundo), en el tercer turno de la Philippe Chatrier. Pablo Carreño tendrá que esperar a mañana para enfrentarse al argentino Guido Pella.