Otro derbi a oscuras

En horario de máxima audiencia, por la noche y aprovechando que no hay jornada en Primera División. La tónica habitual de los derbis modernos. El primer Oviedo-Sporting del curso, el segundo a puerta cerrada de la historia de los derbis asturianos, ya tiene fecha y hora.

Se jugará en un Tartiere vacío, el domingo 11 octubre a las 21.00 horas, y será televisado por la plataforma de pago Movistar. Así lo dispuso ayer La Liga. El derbi volverá a ser será el partido más destacado de la jornada en España. La Primera División descansa ese fin de semana debido al parón de selecciones por la Liga de las Naciones de la UEFA y todos los focos estarán puestos en la capital de Asturias. Además, el encuentro coincide con la víspera del 12 de octubre, Fiesta Nacional. El derbi del Tartiere, el segundo en la época covid tras el de junio en El Molinón (0-1), vuelve a ser en horario nocturno, algo que últimamente se ha convertido en rutina.

La presente temporada es la tercera en la que se ven las caras el Sporting y el Oviedo en esta etapa de ambos en Segunda y el duelo de dentro de dos domingos será el séptimo desde la vuelta de los derbis. Y cuatro de ellos se habrán jugado en horario nocturno. Otro derbi noctámbulo, pues, bajo la sombra de que los compromisos internacionales.

Una baja es segura en el bando azul. El centrocampista Giorgi Aburjania ha sido llamado por Georgia para tres partidos. El primero es el 8 de octubre ante Bielorrusia y es clasificatorio para la Eurocopa. Los otros dos compromisos, ante Armenia y Macedonia, el domingo 11 y el miércoles 14 de octubre, se enmarcan en la Liga de Naciones. El centrocampista, que espera debutar ante el Albacete, se perderá el primer derbi y además el Oviedo no espera que su selección le pueda liberar para el partido, como sucedía con el panameño Bárcenas. En el bando rojiblanco se está a la espera de la situación de Pedro Díaz y Manu García. Los dos se encuentran en la pre-lista de la selección española sub-21, que juega el jueves 8 de octubre y el martes 13 dos encuentros clasificatorios para la Eurocopa ante Islas Feroe y Kazajistán respectivamente. De ser reclutados, el Sporting perdería a dos indiscutibles en este inicio de Liga. El seleccionador, Luis de la Fuente, comunicará la lista mañana. Bogdan y Cumic, por su parte, sí estarán en Oviedo. El ucraniano y el serbio no han sido citados por sus países y podrán jugar el derbi con la elástica rojiblanco.

El horario del encuentro fue en general bien recibido ayer en los aficionados de ambos bandos, que en su mayoría seguirán el partido en domicilios o en bares. La mayoría se lamentaban con resignación por vivir otro derbi a puerta cerrada. "El horario no está mal y es el más importante de la jornada. Además, como no podemos ir... Lo veremos en casa, que la cosa no está para juntar", indica Antonio Seijo, de la peña El Fondrigo, con sede en Vegadeo. A Adrián Núñez, presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) el horario "ni le convence ni le deja de convencer; valía cualquiera porque no se puede ir, pero mejor que a las cuatro de la tarde es". Su tocayo en el lado azul, Adrián Fernández, directivo de las peñas del Oviedo (APARO) y miembro de Stadium, dice que el horario "es magnífico para las peñas y además al día siguiente es fiesta". Para Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas del Sporting (FPS), "las televisiones son las que mandan, será el partido más goloso y como tenemos que verlo en casa o en el bar nos da igual".

A Ana Isabel Fernández, veterana de la peña La Regenta, el "horario es malo, porque es demasiado tarde. Sería mejorsi se jugara a las 19.00 horas". Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco, es el que más contento está: "Nos parece perfecto. La gente de aquí tira voladores, porque al día siguiente es fiesta".