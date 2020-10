Hay sitio para más talento

Esta vez es Campaña. Más el regreso de Canales y Ceballos. Tres claros exponentes de la talentosa fábrica de centrocampistas de la que goza España. "Tenemos la línea de medios más fuerte de Europa", proclama Luis Enrique. El seleccionador quiere construir una selección aspirante a todo sobre una medular de calidad y Campaña es el último nombre en sumarse a la extensa lista de futuribles. Son tres nombres representativos en la lista de 25 ofrecida ayer por Luis Enrique para enfrentarse a Portugal en un amistoso y a Suiza y Ucrania en la Liga de Naciones la semana que viene.

La lista completa de 25 nombres es la formada por De Gea, Kepa, Unai Simón, Carvajal (aunque será baja por lesión), Sergio Ramos, Gayá, Navas, Reguilón, Eric García, Diego Llorente, Pau Torres Busquets, Mikel Merino, Ceballos, Rodri, Campaña, Canales, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno, Ansu Fati, Ferrán Torres, Gerard Moreno y Adama Traore.

Con la ausencia de Thiago Alcántara por coronavirus, el nombre de Campaña se sitúa como protagonista. "Ya estuvo a punto de venir en anteriores ocasiones", advierte el asturiano antes de explicar lo que espera de él: "Lo mismo que veo en el Levante; que sea un jugador determinante con el balón, pero también tiene que serlo sin él, que es donde ellos no fijan tanta atención. Su temporada pasada fue muy buena y esta ha tenido un inicio excelente".

También le llovieron los elogios a Dani Ceballos, recuperado para la causa: "Hemos apostado por él desde que llegamos. Cuenta con mucha capacidad en el último pase para encontrar espacios, para desbordar y tiene con gran actitud defensiva. En el Arsenal nos está enseñando una vertiente defensiva en la que ha mejorado muchísimo. Estoy encantado de que vuelva".

Tras las alabanzas al centro del campo, toca hablar de otro nombre que suena a apuesta personal, el de Adama Traoré, explosivo extremo que destaca en el Wolverhampton y al que Malí ha intentado convencer para que juegue con el combinado africano. Luis Enrique defiende su elección: "Lleva años en la Premier con una progresión importante. Es un jugador muy diferente a lo que tenemos, con una proyección por banda que nadie tiene. Tengo muchas ganas de verlo en la selección. Que lo hayan convocado con Mali no me influye. Es el jugador el que tiene que decidir y por lo que he hablado con él quiere hacerlo con España", señaló el gijonés.