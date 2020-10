El tesorero de la junta gestora de la Asturiana defiende las cuentas

El tesorero de la junta gestora de la Federación Asturiana de Tenis, Enrique Moreno, exige al candidato Fernando Castaño una rectificación de sus declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA en las que afirmó que las cuentas de la Federación no estaban claras: "Si no rectifica en el plazo de 48 horas, ejerceré las acciones judiciales pertinentes. Las cuentas están claras, no hay ningún oscurantismo y están a disposición de cualquier persona que lo solicite porque son públicas. Las declaraciones de Fernando Castaño me parecen una manera muy sucia de actuar".