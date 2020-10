Los alcaldes ya se ven en un palco de Primera

Ana González (Oviedo, 1963) y Alfredo Canteli (Teverga, 1946) solo parecen compartir ocupación: la Alcaldía de las dos grandes ciudades de Asturias. Al margen de eso, no tienen casi nada en común. Aunque las diferencias no impiden que guarden una cordial relación y se dediquen buenas palabras. Ella es del PSOE y manda en Gijón y él es del PP y lo hace en Oviedo, aunque todavía no es militante de carné del partido de Pablo Casado. González no es futbolera, pero sí muy sportinguista, aunque nació en Oviedo. Canteli, que nació en Teverga, es un veterano y sufrido oviedista, aunque también se confiesa apasionado seguidor del Real Madrid.

Uno tiene 74 años y la otra 57. Canteli era banquero y no lleva ni dos años en política. González era profesora y lleva nueve. Pero los dos regidores, reunidos con LA NUEVA ESPAÑA a pocos días del primer derbi asturiano de la temporada (Carlos Tartiere, domingo 11, a las 21.00 horas), coinciden en al menos dos cosas: ninguno de ellos es capaz de decir un solo jugador del equipo de la ciudad contraria. "Es que no los sigo, de verdad, eh", dice Canteli, con un tono medio burlón. "No tengo ni idea. Soy sincera y que nadie saque otra lectura", se disculpa González.

También coinciden en no estar de acuerdo en lo que ocurrirá el domingo: ambos, como en época electoral, tienen la total convicción de la victoria de los suyos. Pero sin locuras. Por eso van a lo fácil. Canteli dice que 2-1 y González que 0-2. Aunque a largo plazo y acostumbrados a los discursos electorales, van mucho más allá y se lanzan a la piscina. Hablan sin tapujos sobre los equipos. Incluso de ascenso a Primera. Y eso que van solo cuatro partidos. Usan esa palabra (ascenso), que ni se menta en Mareo y ni en El Requexón, pero que en los despachos consistoriales se grita con soltura y alegría.

"Espero que el Oviedo suba conmigo en la Alcaldía. ¿Por qué no? Todo es posible", dice Canteli. González va más allá que su rival. "¿Ascenso del Sporting? Por supuesto: es que no tengo ninguna duda. Estamos en el inicio de Liga y ya llevamos cuatro victorias, que en el derbi del domingo van a ser cinco", pronostica.

González y Canteli, discurso más sosegada la socialista y más enérgico el popular, desarrollan su concepto de rivalidad en una región volcánica como casi ninguna otra en asuntos del balón. En el fútbol habrá rivalidad, dicen, pero no tanto en la política local. Oviedo y Gijón se llevan bien, presumen, no como los equipos. Aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. La regidora de Gijón saca pecho por la ciudad costera. Lo explica así. "¡¡¡Uyyyy!!! Creo que la política y el fútbol se unen para mostrar la contraposición entre Oviedo y Gijón. Son dos modelos de ciudades diferentes. Aquí somos más dinámicos, tenemos mayor iniciativa y eso se nota en el fútbol. Creo que esta temporada será así".

Canteli coincide, en parte, en ese diagnóstico. "Entre los ayuntamientos no hay rivalidad, así de claro. Además, todos los que me conocen ya saben que soy una persona de mucho consenso. En el fútbol es diferente, por eso espero que el derbi sea un ejemplo", asevera.

Pero, ¿el fútbol da votos? "Difícil responder. Yo no trabajo en clave política y todo lo que hago es por beneficio de Oviedo, lo digo de corazón. El Ayuntamiento tenía una deuda con el equipo y ahí está el césped nuevo, que crea envidias a nivel nacional, y los asientos azules, que ya están en marcha. Además, haremos más cosas", promete el alcalde de Oviedo.

La alcaldesa de Gijón duda. "No sé si el fútbol da votos. Seguramente dé y quite, como casi todo. Pero no creo que ser aficionado al fútbol nuble otras capacidades para valorar otras cosas de la ciudad, como la movilidad, la participación ciudadana o la descentralización". Canteli y González, conciliadores, huyen de la etiqueta de antisportinguista o antioviedista. "Yo no soy anti de nada. Bueno, solo de esas organizaciones e ideologías que van en contra de los derechos humanos. Me define más de lo que soy pro. Y soy prosportinguista", dice la regidora. Canteli recoge el guante: "Esa palabra (anti) no la uso nunca. Yo al Sporting no lo sigo. Pero no voy a mentir: me preocupa que ellos lleven 12 puntos y nosotros 3, eso sí. Pero el domingo vamos a ganar", dice.

Lo que es evidente es que es mejor tener unas buenas relaciones con el club de turno. Y hay que tener cintura. Los dos estadios, el Tartiere y El Molinón, son municipales y a menudo una fuente de problemas. Una obra por allí, una pintura por acá. Hay que tener paciencia y negociar mucho. "Las relaciones con el club son magníficas. Nosotros queremos colaborar con el Oviedo, que sean modélicos y a ver si ascienden. Soy muy amigo de Federico (González, asesor de Carso). Es un buen tipo y muy serio", analiza Canteli. "La relación con el Sporting es buena, y lo digo sinceramente. Valoro el trabajo del club, aunque eso no quiere decir que no haya diferencias. Gijón es conocida en gran parte del mundo por el Sporting, no en España, sino en el mundo. El Sporting tiene un valor añadido de marca y eso no lo podemos olvidar nunca en clave política", contesta González.

Los dos regidores confían en la buena marcha futura de sus dos equipos. Canteli resta importancia al mal inicio de Liga (tres puntos de doce) y respalda a Ziganda. "No empezamos del todo bien, pero vamos a despegar. Perdimos un solo partido, ante el Espanyol, y de aquella manera... Ziganda es un entrenador que funciona bien. Ya lo demostró el año pasado". González, que confía mucho en Mariño, dice simplemente que el inicio de Liga de su Sporting "es fenomenal".

La relación con el fútbol de González y Canteli no tiene nada que ver. A uno le viene de cuna y a ella no tanto. El regidor ovetense es un apasionado. Se le nota en la forma de expresarse. Arranca a hablar del deporte rey y ya no hay quien lo paré. Se le nota predilección por el Real Madrid ("estuve presente en las últimas cuatro Copas de Europa y mis nietos tienen la equipación"), aunque sostiene en todo momento que le tira más el Oviedo. Tira de guasa: "Mira, a los niños hay que educarlos desde pequeños para que sean del Oviedo y del Madrid". Y, dice, su pasión azul le viene por un mito oviedista que, como le sucede a González, nació en la ciudad vecina. "Mi oviedismo y mi primer recuerdo de juventud relacionado con el equipo tiene nombre: Herrerita. Fue el padrino de mi hermana pequeña y gracias a él estoy vinculado el Oviedo. Recuerdo ir con él al Tartiere antiguo y los balones de reglamento que me regalaba. Era una persona entrañable".

González es directa. "Todo el mundo sabe que no soy futbolera, así que no puedo fingir lo que no soy. Es verdad que el fútbol supera a lo deportivo y se convierte en símbolo de modelo de ciudad, de formas ser y de estar. Por eso los derbis se viven con tanta pasión". La Alcaldesa, no obstante, tiene muy claro lo que significa para ella el Sporting: "Hablamos de lo que es Mareo. Para mí eso es el Sporting. Significa construirse desde los cimientos, desde el esfuerzo, construirse para ser generoso y para tener una carrera propia como ha tenido el Sporting y como va a volver a tener".

Los dos alcaldes ya cuentan las horas para el partido del domingo, aunque no tienen claro del todo dónde podrán ver el derbi. Lo que es seguro es que en el palco no estarán por eso del covid-19. Tampoco lo verán juntos. ¿Dónde irán? "No tengo todavía decidido dónde voy a estar este domingo porque en Gijón estamos en alerta naranja y quiero cumplir con la burbuja social. A veces lo he visto desde algún bar", dice González. Canteli también se lo piensa: "Es a las nueve de la noche, ¿no? Igual voy a comer a algún lado y luego lo veo con mi mujer. Mientras ganemos...".