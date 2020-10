Una buena persona

Mi padre siempre se quejaba de que se pasaba el día yendo a funerales de buenas personas. "Nunca se muere ningún hijo de puta", solía añadir. Más allá de lo malsonante de la expresión, tenía mucho de las sensaciones con las que se enfrenta uno a la marcha de gente que no debería irse. Al menos no tan pronto.

Me acordé de esa frase ayer cuando me enteré de que se había muerto Jote Riera. Fue como un puñetazo. La ilusión, la pasión y la bonhomía que desprendía se habían ido así, de golpe, sin que pudiéramos despedirle, sin que pudiéramos decirle la alegría que nos transmitía cada vez que lo veíamos y charlábamos un rato con él. Muchos oviedistas conocimos a Jote en el 2003, que fue el año que cambió la forma en la que los aficionados del Oviedo nos relacionábamos entre nosotros. Que sí, que ya sabemos que el club no empezó en 2003, que es mucho más que eso y blablablá, pero para los que estuvimos -y sentimos; y lloramos; y reímos; y nos abrazamos- en los barrizales, permanece una sensación especial de camaradería. De reconocernos con la mirada. De saber que estuvimos juntos cuando venían mal dadas y veíamos a futbolistas de campo sacar de puerta.

Jote era uno de ellos. Miembro, primero, de la peña Oviedín.com y, después, de Resistencia Azul, se convirtió en una persona necesaria. Porque las personas que son cariñosas, que siempre sonríen, que dan las gracias y que intentan aportar algo son necesarias para la vida. Y más en este mundo tan complicado e inhóspito que habitamos. Jote era así, disfrutaba y hacía disfrutar a los que tenía cerca. Como en aquel viaje a León en el que, después de una larga jornada por el barrio Húmedo y media hora después de que empezara el partido, tuvo que preguntar para qué lado estábamos atacando. O aquella tarde en el Luis Miranda de Siero, cuando le dijo a Rubén Fernández que iba a marcar y éste acudió a dedicarle el gol después de lograrlo.

Los últimos años de Jote no fueron fáciles. A sus problemas crónicos de salud se le sumó hace cinco años un infarto. Pero nunca perdió las ganas ni la sonrisa. Amante de la música -tocaba la percusión- era, seguramente, el fan número 1 de Rozalén. El pasado día 21 fue a su concierto en Oviedo, se fotografió con ella y, después, subió un vídeo resumen del concierto a las redes. El primer comentario de la publicación era suyo: pedía perdón porque, con la emoción, había metido dos veces alguna canción.

Poco más de una semana antes, el día de su cumpleaños, habló en el mismo foro del momento que estaba pasando. Después de dos semanas ingresado, había recibido el alta. Regresar a casa era "volver a nacer". Hablaba de la "ilusión" y las "ganas" por empezar el nuevo tratamiento y aseguraba que los equipos de hematología y nefrología del HUCA son "lo mejor del mundo". Nos dedicaba, a todos sus contactos, una canción. Se titula "Vivir". Y es de Rozalén, claro.

Jote había jugado de niño en el Oviedo hasta los 12 años. Allí coincidió con Luis Manuel y con Paco, entre otros. Dicen que era un extremo desequilibrante y muy hábil, que jugaba muy bien. Luego, ya adulto, dicen los que mejor lo conocieron que era un exportador de bondad.

Delineante jubilado. Tenía 53 años. Deja tres niñas. Raquel, Lucía e Irene.

No es por contradecir a mi padre, pero sospecho que las malas personas también se mueren. Lo que pasa es que no las echamos tanto de menos ni nos generan el mismo dolor. Jote Riera era una bellísima persona. Por eso todos los que lo conocimos, mucho o poco, soltamos una lágrima de tristeza y de rabia al saber que nos había dejado.