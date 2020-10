Toni Bou levanta en Italia su 28º campeonato mundial

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) se proclamó este sábado campeón del mundo al aire libre en el Trial GP de Italia, tras la primera jornada en Lazzate que trajo ya su 14º título al aire libre y el 28º en total para una trayectoria imparable.

Bou dominó en el arranque de la cita italiana y logró la quinta victoria de la temporada. Su mayor rival por el título, el también español Adam Raga (TRRS Factory Team), solo pudo ser séptimo este sábado con lo que Bou se proclamó campeón de manera matemática, a falta del cierre del Mundial este domingo con la segunda jornada en el campo de trial de la Battú en Lazzate.

El campeonato compacto y recortado por culpa de la pandemia de coronavirus suponía un nuevo desafío para los pilotos, pero el de Repsol Honda, que superó también una lesión en el brazo, demostró seguir siendo el mejor pese a la adversidad.

Añadidos a sus otros 14 títulos en la especialidad 'indoor', el último cosechado el pasado mes de marzo, Bou suma un total de 28 títulos mundiales desde que empezó en 2007 su dominio total junto a su Montesa Cota 4RT y el Repsol Honda Team.

"Hoy realmente no me esperaba ganar el campeonato. Ha sido un trial muy apretado, como todas las pruebas este año, con lo que es muy fácil pasar de primero a séptimo, así que no podíamos fallar. Estoy súper contento con este título, y más este año que ha sido tan extraño con muchos entrenos y pocas carreras. Hemos conseguido los dos títulos, el indoor y el outdoor con lo que estoy muy contento. Ahora nos toca disfrutar y celebrarlo", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.