Borja López: "Tenemos que seguir bien atrás"

"Hemos firmado un buen arranque, pero no sirve de nada si no le damos continuidad". Borja López, central del Sporting, trasladó un mensaje de prudencia en la previa del derbi ante el Oviedo. "La afición tiene ganas del partido. Son tres puntos, le da mucho valor, pero tenemos que estar muy concentrados y unidos. Son partidos que se deciden por pequeños detalles, y no podemos fallar en ningún momento. En estos partidos es clave estar bien atrás y mantener la efectividad", explicó el zaguero rojiblanco.