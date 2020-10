Nadal huye de "obsesiones"

Rafa Nadal explicó ayer que "no es una obsesión" superar a Roger Federer en el número de Grand Slams, cuando esta tarde (15.00 horas) puede igualar los 20 títulos del suizo en la final de Roland Garros que le medirá con Novak Djokovic, el otro aspirante. "Ya veremos qué sucede. No es una obsesión, siempre hago mi camino, y estoy contento. Mi felicidad no dependerá de si bato o no a Federer", dijo nadal en una entrevista con Il festival dello Sport, una serie de conferencias del deporte organizado por el diario italiano "Gazzetta dello Sport".

La participación de Nadal fue justo en la previa a la final en París, donde aspira a su 13º título y también aprovechó para hablar de su rivalidad con Djokovic: "Es sana y positiva".