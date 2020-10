Ziganda: "Sabíamos cómo se vive el derbi en Asturias y así han celebrado la victoria los jugadores"

Ziganda, entrenador del Oviedo, celebra su segunda victoria ante el Sporting en su segundo derbi

Celebración. "Teníamos muchos más motivos para agarrarnos al partido de hoy, además de no haber ganado aún. Era el derbi. Sabíamos cómo se vive en Asturias. El recibimiento ha sido increíble. Y así lo han celebrado los jugadores, porque sabemos lo que supone para todos los oviedistas".

Frenar a Manu García. "Era uno de nuestros objetivos, es un jugador muy diferencia, muy vertical y que decide, y que no queríamos que entrase en juego. Sabíamos que al jugar con dos puntos a veces no tendríamos el control de la pelota. No nos sentíamos incómodos jugando y esperando a la contra".

Blanco Leschuk. "Muy contento por cómo lo has disputado. Ha hecho un gran partido. No tenía tanta energía, y buscamos un jugador de refresco como Javi que apretase un poco la salida de ellos".