"Estoy muy contento con lo que hemos podido firmar para la plantilla"

El Langreo echa a andar en esta atípica Segunda B, marcada por la amenaza sanitaria y con un formato novedoso, ante un filial que se ha acostumbrado a hacerlo bien en los últimos años. Pero los de Ángel Rodríguez no renuncian a nada. Afrontan el duelo ante el Vetusta (domingo 12.00 horas, El Requexón) con todas las garantías, como en general la campaña.

El técnico langreano se muestra satisfecho con lo que ha visto de sus pupilos esta extraña pretemporada. "El balance de lo que hemos hecho puede ser irreal. A mí me hubiera gustado competir con equipos de la misma categoría o incluso de una superior, pero estoy contento con la pretemporada del Langreo, con el diseño de la plantilla y con cómo se han adaptado los futbolistas a los conceptos que quiero meter en el equipo", indica Ángel Rodríguez. "Estoy muy contento con lo que hemos podido firmar. Es verdad que deberíamos haber reforzado alguna posición más pero no me voy a quejar por ello", añade.

Para el entrenador, el nuevo formato de la competición (con una liguilla inicial y otra en función de los resultados de la primera, y con la posibilidad de luchar por eliminatorias por el ascenso) "no cambia nada nuestra perspectiva. Debemos afrontar cada partido con energía para sacar los tres puntos".

La primera cita llega a los azulgranas a El Requexón, para medirse a un Vetusta con cambios evidentes en su plantilla. El club azul ha optado por dar cabida a más talento joven, una estrategia diferente a la de los últimos años en los que en el segundo equipo carbayón competían jugadores de más edad como complemento de los más inexpertos. Para Ángel Rodríguez, la estrategia es acertada. "Soy un apasionado de que los jugadores jóvenes tengan su oportunidad en categorías más altas. No le encuentro mucho sentido a que haya futbolistas de más de 23 años en los filiales. El segundo equipo debe estar para surtir jugadores al primero", señala.

El técnico langreano admite que el choque llega con bastante desconocimiento sobre la forma de jugar del rival, algo lógico por las actuales circunstancias: "No hemos podido ver mucho, sí tenemos información de cómo pueden jugar o qué jugadores pueden actuar, pero son solo informaciones". Con toda la incertidumbre que rodea al estreno, Ángel Rodríguez confía en los suyos: "Tendremos alguna baja importante pero también lo han sido durante la pretemporada y esta ha sido digna".