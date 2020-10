El Rally Blendio Princesa de Asturias, ante su edición más complicada

El Rally Blendio Princesa de Asturias afronta la edición más complicada de su historia. La 57.ª edición está marcada por la situación sanitaria derivada del covid-19, con unos protocolos estrictos para los pilotos y el público.

La prueba, prevista en principio para el pasado mes de septiembre, se celebrará el próximo fin de semana, viernes y sábado, y es valedera para el Trofeo Europeo de Rallys, así como para los campeonatos nacional y regional.

La presente edición fue presentada ayer en el Auditorio de Oviedo, en un acto que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de la copiloto valenciana Laura Salvo, fallecida el pasado sábado en una prueba en Portugal.

El director de la prueba, Ulpiano Nosti abrió las intervenciones reconociendo "los grandes esfuerzos que tuvimos que realizar para adaptar la prueba a unas medidas de seguridad a las que no estábamos acostumbrados·. Nosti destacó que "la prioridad es la salud y todos debemos de ser responsables para salvar la competición y la salud de todos. No queda más remedio que adaptarse a las medidas recomendadas por las autoridades". Nosti señaló que se suprimieron todos los actos multitudinarios, con lo que la salida en la calle Uría, el parque cerrado o la entrega de premios, este año no pueden realizarse, pero los aficionados van a poder ver el rally desde casa para evitar las aglomeraciones en los tramos cronometrados, con un sistema de streaming, a través del cual se retransmitirán varias de las especiales".

El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández destacó el compromiso de su Ayuntamiento con el deporte, y en especial con el Rally Princesa e incidió en la necesidad de "tener mucha responsabilidad porque estamos jugando con la salud de todos".

Por su parte, Miguel Torres, director médico de la prueba reconoció que "nos enfrentamos a una edición más complicada que las anteriores, con unas situaciones muy cambiantes que nos han hecho revaluar muchas de las medidas que ya teníamos previstas. Nos distinguimos por la seguridad y con la responsabilidad de todos la cumpliremos".

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez, destacó el compromiso del Ayuntamiento con "todos los eventos deportivos que se celebran en nuestra ciudad, y el Rally Princesa es una prueba deportiva de una gran dimensión", y llamó la atención sobre "el gran esfuerzo y trabajo realizado por los organizadores para adaptar la prueba a todos los protocolos sanitarios".

Cerró el acto, Julián Moreno que agradeció al Ayuntamiento de Oviedo, patrocinadores y colaboradores todo el apoyo que prestan para poder sacar la prueba adelante. Estamos en una situación especial y todo nuestro trabajo irá enfocado a que no se produzca ningún contagio, siendo más responsables que nunca".

El rally será en una única jornada, el sábado 24, con ocho especiales cronometradas. En la sección matinal tendrán lugar las dobles pasadas a los tramos de Morcín (14,16 kilómetros) y Llanera (15,93 kilómetros). Por la tarde será el turno de los pasos por Nava (15,32 kilómetros) y Colunga (15,57 kilómetros). El viernes, se realizará la salida protocolaria a puerta cerrada.