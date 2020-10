Carlos Sainz: "Asturias es uno de los sitios en donde más he disfrutado"

Un orgullo, un día especial, aunque diferente a un título deportivo. Carlos Sainz gozó ayer de una jornada de celebración en Asturias, una tierra sobre la que siente un grato recuerdo por razones automovilísticas. "Asturias es, junto a Canarias, la región en la que más afición hay al mundo del motor", señala el ganador del Premio Princesa de los Deportes en una rueda de prensa que en esta ocasión se hace de forma online por culpa del covid-19. De la crisis sanitaria también habla en una intervención en la que tocó diversos temas; dle motor y más allá del mismo.

Su preparación en tiempos de coronavirus. La situación se ha visto alterada por el covid en todas las esferas. También para los deportistas de élite. Carlos Sainz no es una excepción, aunque matiza sobre los efectos de la crisis. "A nivel de preparación física la situación no cambia mucho porque puedes trabajar desde tu casa. Pero los test con el coche sí han sido diferentes. No he podido ir a Marruecos y trabajamos en Andalucía. No he podido probar el coche en las mismas condiciones que tendrás en carrera", indica Sainz.

Salir de la crisis mundial. El madrileño recitó las claves, que a su juicio, deben conducir al fin de la crisis. "Hay que trabajar en equipo. Es una situación que cambia día a día. La estrategia para solventar un problema así es complicada. Estamos en manos de la futura vacuna y de los medicamentos. Hay que aprender a convivir con el covid, con todas las medidas que se puedan mantener y protegiendo a las personas de más riesgo", señala.

La última aventura de Fernando Alonso. Las referencias al piloto asturiano, con el que ha compartido un par de rallies Dakar, son inevitables. "Que vuelva a la Fórmula 1 es una gran noticia; ESpaña contará con dos pilotos la próxima temporada con él y Carlos (Sainz junior)", defiende Sainz, "y es lo que más le apetecía. Quería afrontar un reto y lo hará con un equipo que va cada vez mejor". Y añade: "Alonso sabe mejor que nadie qué tiene que hacer para volver a la Fórmula 1, le di consejos en su momento antes del primer Dakar pero no me atrevería a hacerlo ahora porque conoce mejor que nadie ese mundo. Estoy convencido de que antes de los test de 2021 seguro que se montará en el coche para hacer kilómetros".

Sus experiencia en Asturias. La última indicación del piloto apunta al Principado como escenario ideal para los rallies. "Aquí hay pruebas emblemáticas. En mi época venía a competir al Princesa y al rally de Llanes. Tengo muy buenos recuerdos y grandes amigos aquí. Las condiciones climatológicas hacían los rallies muy difíciles: En cualquier momento llegaba el orbayu y te cambiaba la clasificación. Es uno de los sitios donde más he disfrutado".