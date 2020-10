Carlos Sainz, preguntado por si volverá a correr el rally Princesa de Asturias: "¿Y por qué no?"

Carlos Sainz regaló a los aficionados asturianos al rally una charla con su hijo, piloto de Fórmula 1, en el privilegiado entorno de la Fábrica de La Vega, en Oviedo. Allí se encontraban tres de los coches más importantes que ha conducido en una trayectoria como piloto de rallys que aún continúa: el primero que condujo, el que le sirvió para ganar su primera campeonato del mundo y el primero con el que se impuso en el rally Sakar.

La charla entre padre e hijo fue un repaso a la trayectoria de alguien que reconoce que sigue en activo porque continúa teniendo motivaciones: "Me gusta soñar, me gustaba de pequeño y me gusta ahora". Su hijo, que la próxima temporada estará al volante de la legendaria escudería Ferrari, confesaba también que tiene en su casa al mejor ejemplo y también a un mito difícil de alcanzar: "Me ha puesto el listón muy alto, el Premio Princesa de Asturias es muy importante y poca gente lo consigue".

Sainz, el padre, explicó a los aficionados asturianos que uno de los motores que le han impulsado para intentar superar cada vez más retos ha sido una pregunta que siempre se ha hecho: "¿Y por qué no?": "¿Y por qué un piloto español no puede ser rápido en tierra?, ¿Y por qué no puedo correr en Filandia?". Una pregunta que se hizo muchas veces y que unas cuantas consiguió responder positivamente.

Con esa pregunta sigue respondiendo a cuestiones como la que le planteó durante la charla sobre si volverá a a correr el rally Princesa de Asturias: "¿Y por qué no?", volvió a decir. El tiempo le ha servido

al Premio Princesa de Asturias de los Deportes de este 2020 relativizar los malos momentos y quedarse con lo positivo, con los triunfos, "y con el cariño" acumulado durante su trayectoria: "Estoy contento con lo que he conseguido, con el reconocimiento de la gente y de las instituciones, y además tengo una familia fantástica; yo no me puedo quejar, sería muy injusto pensar que qué mala suerte no haber conseguido cinco títulos" de campeón del mundo.

Ahora bien, cada mañana se levanta, se va al gimnasio y sigue entrenando como el más joven de los pilotos. Y es que sigue preguntándose ¿y por qué no gana un cuarto rally Dakar?