El CSD refrenda a Tebas: habrá fútbol los viernes y los lunes

El fin a la discusión entre la Liga y la Federación, personalizados en Tebas y Rubiales, llega por parte del Consejo Superior de Deportes, que actúa como juez inclinando la balanza hacia la patronal del fútbol. Habrá fútbol los lunes y los viernes en Primera y Segunda División. Es la decisión tomada tras varias semanas de pulso entre las dos entidades que gobiernan el fútbol nacional y un atajo a la resolución del conflicto por parte de los tribunales. Tebas sale ganando de esta batalla.

Ante la falta de solución, Irene Lozano ha decidido intervenir y ayer envió un documento a las partes para comunicar, en primer lugar, que habrá partidos de Liga los viernes, y en segundo, que también se podrá jugar los lunes siempre que se den determinadas condiciones: serán 20 lunes y se equilibrará "el principio de equivalencia entre clubes y el calendario de partidos oficiales internacionales". Los cambios estarán vigentes a partir de la séptima jornada.

La resolución del conflicto con los dos polémicos días no es la única decisión de Lozano, que además fija el horario en el que se podrán programar partidos, para que no coincidan con el fútbol base. Fija una franja horaria hasta las 14.00 horas de sábados y domingos "para la celebración y eventual retransmisión de partidos correspondientes a la Primera División de fútbol femenino y al resto de categorías de fútbol federado no profesional y de deporte base".

El CSD indica en su comunicado que "una gran mayoría de los clubes involucrados" en la Liga ha solicitado "la resolución de un conflicto de larga data que desestabiliza el fútbol, añade incertidumbre e impide una planificación en el tiempo" y que "contrarrestar la incertidumbre que impone la pandemia sólo es posible otorgando mayor flexibilidad en la organización de los partidos a lo largo de la semana". Sostiene a su vez que "cualquier decisión que introduzca flexibilidad en los horarios del fútbol profesional debe proteger también el fútbol femenino, el federado no profesional y el fútbol de base", a la vez que "el compromiso firme del CSD de impulsar la profesionalización de la primera división de la liga femenina para la próxima temporada".

Los equipos en Liga de Campeones juegan hoy. Tras el parón por los compromisos internacionales, la Liga regresa hoy con un menú potente: juegan los 4 equipos que disputan la Liga de Campeones. El Madrid, situado ya en lo más alto de la tabla con 10 puntos, defiende hoy el liderato recibiendo en su campo al Cádiz (18.30 horas), que está funcionando muy fuera de su campo. El choque servirá para ver el duelo entre los hermanos Fernández: Nacho, en el Madrid, y Álex, en los gaditanos. El Barça juega en Getafe (21.00 horas) con la intención de no dejarse más puntos en el camino tras el empate ante el Sevilla de la última jornada disputada en el Camp Nou. Los otros dos choques adelantados a hoy son: Granada-Atlético de Madrid (a partir de las 13.00 horas) y Celta-Atlético de Madrid (16.00).