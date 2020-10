Natxo Lezkano: "La experiencia se paga y no tenemos dinero"

Natxo Lezkano, entrenador del Liberbank Oviedo, está más que satisfecho con la actitud y el comportamiento de sus jugadores tanto en la cancha como durante el trabajo que están realizando en los entrenamientos de la semana. Un esfuerzo que no fue suficiente para superar ayer a un equipo del nivel del Breogán, pero que le lleva a ser "optimista" con respecto al futuro. "Cuando estemos todos mejor físicamente y cuando algunos jugadores conozcan mejor la Liga seremos mejor equipo", añadía.

Es consciente el entrenador vasco de que el tiempo no les sobra: "Tenemos que aprender y tenemos que hacerlo rápido porque esto ya ha empezado". Lamentó el técnico que cometieron "errores que no teníamos que haber tenido" y que provocaron que "no compitiéramos para ganar el partido" en el tramo final. Y es que en esos instantes finales fue en los que se notó el bagaje de los experimentados jugadores del Breogán y la inexperiencia de los locales. La razón la expuso claramente Lezkano: "La experiencia se paga con dinero y nosotros no tenemos dinero, nuestros jugadores tienen mucha calidad, pero son 'rookies' sin experiencia".