El Barça demandará a Salvador Sostres y al 'ABC' por racismo contra Ansu Fati

El Barça emprenderá acciones legales contra el diario 'ABC' y Salvador Sostres por su crónica del Barça-Ferencvaros. Los servicios jurídicos del club prepararán durante este jueves la denuncia por considerar racistas las alusiones a Ansu Fati.





Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Todo mi apoyo a @AnsuFati y a todos los jóvenes anónimos a los que la caverna caricaturiza o estigmatiza por su color de piel.



Rectificad vuestro racismo y pedid disculpas, @ABC_es https://t.co/mChIiloEHr — Ada Colau ??? (@AdaColau) October 22, 2020

"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", escribió Antoine Griezmann en sus redes sociales, compartiendo un fragmento del artículo en el que se podían leer reflexiones como esta: ". Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".La alcaldesa de Barcelona ha expresado también su apoyo, diana también del artículo, se ha solidarizado también con el futbolista, menor de edad. "Todo mi apoyo a Ansu Fati y a todos los jóvenes anónimos a los que la caverna caricaturiza o estigmatiza por su color de piel. Rectificad vuestro racismo y pedid disculpas, ABC", ha tuiteado."Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido", ha escrito el autor de la noticia en ABC, lamentando que sus palabras hubieran sido tomadas comoEl Barça ya tenía decidido que presentaría la denuncia hubieran o no disculpas. No es el primer artículo controvertido de Sostres, adicto a la polémica, pero esta vez el club azulgrana ha decidido no dejarlo pasar.